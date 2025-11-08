تیم پزشکی و جراحی بیمارستان کمالی کرج در یک عمل جراحی موفق، توده‌ای ۴۰ سانتی‌متری با وزن حدود ۱۰ کیلوگرم از شکم یک خانم ۴۲ ساله در این بیمارستان خارج کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شیما محمدیان، فلوشیپ انکولوژی سرطان‌های زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز در این خصوص گفت : خانمی با دردهای مداوم شکمی و افزایش غیرطبیعی حجم شکم به بیمارستان کمالی کرج مراجعه کرد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تصویربرداری‌های لازم، وجود توده بزرگ شکمی تأیید شد.

وی ادامه داد: عمل جراحی این بیمار با موفقیت انجام و توده به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.

محمدیان تاکید کرد: بانوان باید هرگونه تغییر در اندازه شکم، دردهای مزمن لگنی، یا احساس سنگینی غیرطبیعی را جدی بگیرند و به پزشک متخصص مراجعه کنند، زیرا تشخیص زودهنگام می‌تواند جان بیمار را نجات دهد.

منبع ایرنا

برچسب ها: جراحی ، خارج کردن توده
