باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامحسین محمدی در نشست کارگروه توسعه مهارت استان قزوین با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی در ایران امروز علاوه بر ضرورت آموزشی، یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران است، اظهار کرد: امروز برای توسعه اقتصادی چند مسیر را می‌شود برای سرمایه‌گذاری رفت، اول سرمایه‌گذاری خارجی برای طرح‌های متحرک در اقتصاد، دوم فرصت‌های سررزمینی و سوم بهره‌وری است.

وی تصریح کرد: نزدیک به ۳۰ درصد رشد اقتصادی از بهره‌وری است و در همین شرایط که منابع محدود داریم، اگر بخواهیم خلاقیتی به خرج دهیم، راهی جز اینکه بر بهره‌وری کار کنیم نداریم و ۶۰ درصد حوزه بهره‌وری از منابع انسانی است و این نشان می‌دهد که اگر می‌خواهیم از منظر اقتصادی رشد کنیم، تمرکز باید بر روی توانمندی‌های نیروی انسانی و نیروی کار ماهر باشد.

رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه در بهار امسال و پاییز و زمستان سال گذشته به صورت پیوسته گزارش‌های مراکز پژوهشی تهیه شده، گفت: یکی از چند چالش عظیم کشور کمبود نیروی کار ماهر است و این از موانع جدی پیش روی توسعه صنعت است و اهمیت فقر مهارتی را نشان می‌دهد.

محمدی هشدار داد: موضوع نیروی کار ماهر اگر با سیاست‌های بلندنگر تصمیم نگیریم، دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد و باید تمرکز داشته باشیم که فقدان نیروی کار ماهر (که از عبارت فقر مهارتی ناشی می‌شود) یکی از بحران‌های رو به روی ما است و امروز از هر ۲ کارجو در ایران یک نفر فقدان مهارت دارد.

وی با اشاره به تاثیر فناوری گفت: فناوری موضوع مهمی است و تا سال ۲۰۳۰، ۱۷۰ میلیون شغل ایجاد و ۹۲ میلیون شغل حذف می‌شود و این به دلیل توسعه هوش مصنوعی است و آموزش‌های مهارتی نرخ بیکاری را به شدت تغییر می‌دهد و در کنار مهارت‌های چندگانه نشان می‌دهد که راهی به جز ارتقا مهارت و بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش‌ها نداریم.

رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به چالش‌های جمعیتی گفت: تا سال ۱۴۱۰ آغاز بسته شدن پنجره جمعیتی را شاهد خواهیم بود و ایران در دنیا از بین ۱۴۰ کشور، رتبه شاخص مجموعه مهارت‌های فارغ‌التحصیلان ما ۱۳۶ است و این وضعیت، ضعف ساختار آموزشی در مهارت‌آموزی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: پویایی بازار کار، مشکل جمعیتی و ضعف نظام آموزشی باعث شده تا ترکیب مورد انتظار برنامه‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشد تا بر این مشکلات فائق آییم.

محمدی در بخشی از سخنان خود به ترکیب مطلوب روش‌های آموزشی برای دستیابی به شغل پایدار اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به شغل پایدار باید دوره‌های کارآموزی ۱۵ درصد، آموزش‌های بخش‌های داخلی ۲۳ درصد، آموزش از طریق سازمان های فنی و حرفه‌ای ۱۲.۵ درصد، آموزش مربی‌گری در حین کار ۲۶ درصد، آموزش‌های پلتفرمی و آنلاین ۱۱ درصد و سهم دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی زیر ۱۰ درصد باشد.

محمدی سرمایه‌گذاری در یادگیری و آموزش حین کار را یکی از راهبردهای منابع انسانی دانست و تاکید کرد: نمی‌شود در دانشگاه‌ها منتظر تربیت نیروی کار باشیم و اگر می‌خواهیم ارتقای نیروی ماهر داشته باشیم باید از مدل‌های آموزشی نوین استفاده کنیم.

وی به برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای اشاره و بیان کرد: در این سازمان برنامه‌های متنوعی تهیه کرده‌ایم و کنسرسیوم مهارتی برای تنظیم عرضه و تقاضای نیروی کار ایجاد شده است و در این کنسرسیوم که در استان‌های مختلف فعال است، ۴۷ شرکت حضور دارند و شورا و دبیرخانه تعیین می‌کند چه کسانی آموزش دهند.

وی ادامه داد: در استان‌هایی که این اکوسیستم شکل گرفته، آمار خوبی از اشتغال مهارت‌آموختگان ایجاد شده است و اگر بتوانیم این ائتلاف‌ها را بسازیم، آموزش‌های ما منجر به اشتغال می‌شود.

رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از ایجاد ۱۳۵ هزار ظرفیت آموزشی در کشور خبر داد و گفت: امروز از امکانات طرح همنوا استفاده می‌کنیم و دانش‌آموزان آموزش‌های لازم را می‌بینند.

منبع ایرنا