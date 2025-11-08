باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی متقیان در دیدار رئیس بنیاد نخبگان استان قم، در اداره کل پدافند غیر عامل بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای ارتقای تاب‌آوری ملی و آمادگی در برابر تهدیدات نوین تأکید کرد و گفت:تهدیدات امروز فراتر از مسائل نظامی است و شامل حملات سایبری، زیستی، شیمیایی، اقتصادی و جنگ ادراکی می‌شود.

وی افزود:زیرساخت‌های حیاتی کشور مثل انرژی، آب، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل و بهداشت باید مداوم پایش و مقاوم‌سازی شوند و این کار بدون متخصصان جوان ممکن نیست.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی و ایجاد شتاب‌دهنده‌های علمی، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های مشترک بین پدافند غیرعامل و بنیاد نخبگان را داد تا ایده‌های نوآورانه به محصولات عملی تبدیل شوند.

متقیان همچنین خواستار تدوین نقشه راه پژوهشی متناسب با تهدیدات بومی استان شد و بر فرهنگ‌سازی عمومی، افزایش آگاهی جامعه به‌ویژه در فضای مجازی و مدیریت بحران تاکید کرد.

منبع:صدا و سیما