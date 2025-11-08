معاون پلیس آگاهی پایتخت از نجات دختری خبر داد که توسط مردی با وعده ازدواج فریب خورده و از خانه فرار کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: اوایل امسال، زن جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی پایتخت مراجعه کرد و به کارآگاهان گفت، دخترم به بهانه رفتن به سینما از خانه خارج شد، اما دیگر بازنگشته و تلفن همراه وی خاموش است؛ نگرانش هستم لطفاً کمک کنید.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده در پلیس آگاهی، کارآگاهان جنایی راهی محل موردنظر شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم پی بردند، دختر جوان اصلاً به سینما مراجعه نکرده است.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس در نخستین گام با اقدامات اطلاعاتی و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف خانه فقدانی متوجه شدند، دختر گمشده با سناریوی از پیش طراحی شده توسط یک مرد جوان با شگرد ازدواج اغفال شده و از خانه فرار کرده است که همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با روش‌های علمی مقصد فرار آنها را در جنوب تهران شناسایی کنند.

سرهنگ نثاری گفت: تیم جنایی در گام بعدی با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی در یک عملیات منسجم موفق به دستگیری متهم شدند که در ادامه نیز دختر جوان پیدا شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی در جریان تحقیقات ابتدایی ضمن ابراز ندامت و پشیمانی به جرم خود مبنی بر اغفال دختر جوان مبنی بر فرار از خانه به قصد ازدواج اعتراف و عنوان کرد با شگرد چرب‌زبانی دست به این جرم زده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت متذکر شد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، دختر گمشده به آغوش گرم خانواده خود بازگردانده شد و متهم برای کشف جرایم احتمالی در اختیار پلیس قرار گرفت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگه به دختر در مورد موقعیت اجتماعی خودش دروغ گفته باید مهریه اش رو بده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تکراری
۰
۰
پاسخ دادن
