حادثه رانندگی در محور اقلید - یاسوج یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس اظهار کرد: بعد از ظهر امروز ۱۷ آبان، با اعلام گزارش برخورد خودرو‌های پژو پارس، پژو ۴۰۵ و سمند در محور اقلید - یاسوج، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این تصادف، یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس تصریح کرد: همچنین در این حادثه، ۴ نفر مصدوم شدند، که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) اقلید منتقل شدند.

عابد اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.