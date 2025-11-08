تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود از بازی‌های همبشتگی کشور‌های اسلامی مقابل ترکیه به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود از بازی‌های کشور‌های اسلامی امروز (شنبه، ۱۷ آبان) از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف ترکیه رفت و پیروز شد. 

ملی‌پوشان ایران در این مسابقه با نتیجه سه بر یک حریف خود را از پیش رو برداشتند. 

ست اول: ۲۵ بر ۲۱ ترکیه 

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ ایران 

ست سوم: ۲۵ بر ۲۰ ایران 

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۶ ایران

تیم ایران که بدون حضور لژیونرهایش و با سرمربیگری پیمان اکبری (سرمربی تیم ملی ب) در این بازی‌ها شرکت کرده است، پیش از این بحرین و قطر را شکست داد و امروز هم مقابل شاگردان کواچ در ترکیه به پیروزی رسید. 

ترکیه هم با تیم دوم خود در بازی‌های کشور‌های ریاض شرکت کرده است و تنها سه بازیکن این تیم در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در لیست ۱۴ نفره این تیم در بازی‌های ریاض قرار دارند. ایران هم لژیونر‌های خود را در اختبار ندارد، اما ۷ بازیکنی که در قهرمانی جهان در لیست ۱۴ نفره تیم ملی بودند هم در این بازی‌ها حضور دارند. 

ملی‌پوشان ایران در چهارمین مسابقه خود دوشنبه، ۱۹ آبان از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف چاد می‌روند.

