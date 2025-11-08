علیرضا مهرصادقی به‌عنوان رئیس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجلاس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا در هنگ‌کنگ با دستور کار انتخابات اعضای جدید هیات رئیسه برگزار شد.

در این انتخابات، علیرضا مهرصادقی رئیس انجمن اسکی روی آب کشورمان که پیش از این نایب رییس قاره کهن بود، در رقابت با پارک دونگجو از کره‌جنوبی با کسب حداکثر آرا به‌عنوان رئیس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا انتخاب شد.

در این اجلاس عباس ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی هم به عنوان نماینده ایران حضور داشت.

همچنین در این اجلاس سینچی ساکاتا از ژاپن، کارلو آ دلا توره از فیلیپین و عارف الحرنکی از امارات به عنوان نواب رئیس و چونگ دیوید شو فونگ از هنگ کنگ به عنوان دبیرکل انتخاب شدند.

برچسب ها: اسکی روی آب ، فدراسیون اسکی
