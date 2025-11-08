تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان با برتری مقابل بحرین به جمع هشت تیم برتر بازی‌های کشور‌های اسلامی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز بانوان بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض، تیم کشورمان به مصاف بحرین رفت.

در رقابت‌های تنیس روی میز بانوان، تیم دوبل ایران با ترکیب شیما صفایی و ستایش ایلوخانی با عملکردی درخشان و نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۱ و ۱۱ بر ۴، حریف بحرینی خود را شکست داد.

در ادامه، ندا شهسواری با نتیجه ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۲ مقابل بازیکن بحرینی به برتری رسید. در آخرین بازی نیز ستایش ایلخانی با پیروزی ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۳ دو دست دیگر را برای تیم ایران رقم زد تا نتیجه نهایی ۸ بر صفر به سود ملی‌پوشان کشورمان ثبت شود.

تیم کشورمان با این برد به جمع ۸ تیم برتر مسابقات صعود کرد. تیم ملی بانوان فردا برای صعود به جمع چهار تیم پایانی رقابت‌ها به میدان خواهد رفت.

فرید ابادانی
۰۸:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ماشاالله تبریک بدختران عزیز ایران خدا قوت
