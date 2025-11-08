مدیرکل صدا و سیمای گلستان از برگزاری هفته گلستان ایران در هفته سوم آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - رسول شکری نیا امروز در نشست شورای اداری گلستان گفت: در سفر اخیر رئیس رسانه ملی به گلستان مقرر شد در چارچوب رویداد ایران جان، هفته گلستان ایران بین ۱۵ لغایت ۲۱ آذرماه برگزار گردد.

شکری نیا تاکید کرد: رویداد ایران جان بر اساس سند تحول رسانه ملی و در یک رویکرد خلاقانه با هدف معرفی بهینه ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور برگزار می‌گردد و در این چارچوب استان گلستان به عنوان ششمین استان میزبان این رویداد بزرگ رسانه‌ای خواهد بود.

وی افزود: در شش روز مذکور، ظرفیت همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی داخلی و برونمرزی در اختیار صدا و سیمای گلستان خواهد بود و تمام کشور در این مدت شاهد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گلستان خواهند بود.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: معرفی چهره‌های شاخص استان در بخش‌های مختلف از دیگر فرصت‌های طلایی است که در این هفته مهیا خواهد شد و در این مدت، صنایع، مشاغل و ظرفیت‌های تولیدی استان نیز به خوبی در قاب شبکه‌های سراسری معرفی خواهند شد.

شکری نیا گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب درباره استان گلستان فرمودند، باز آفرینی جایگاه استان به عنوان نگارستان اقوام ایرانی و به عنوان الگوی وحدت امت اسلامی از دیگر اولویت‌های مهم برنامه سازی در این ایام است و تقویت نقش آفرینی مردم و نقش دهی به اقشار مختلف در این ایام در راستای عدالت رسانه‌ای بصورت جدی مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی اعلام کرد: در هفته گلستان ایران هر روز از ۱۲ نقطه استان پخش برنامه‌های زنده با شبکه‌های مختلف برنامه ریزی شده و در این ایام بالغ بر هفت هزار دقیقه برنامه تولیدی و هزاران دقیقه برنامه زنده در قالب‌های مختلف تهیه و آماده پخش خواهد شد.

شکری نیا تاکید کرد: هفته گلستان ایران بهترین فرصت برای نشان دادن خدمات نظام به مردم و تبیین تلاش‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف است و بر این اساس از همه ادارات انتظار داریم از ظرفیت‌های خودشان برای برگزاری مطلوب این هفته استفاده و مردم کشور را با استان آشنا نمایند.

برچسب ها: شورای اداری ، ویژه برنامه ، رسانه ملی
خبرهای مرتبط
لزوم تخصیص خط اعتباری ویژه برای استان گلستان
دلجویی مدیرکل صدا و سیمای گلستان از جانباز گرگانی
ورود رئیس رسانه ملی به گلستان برای بهره برداری از طرح های شبکه استانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش ۴۸ درصدی تردد ناوگان خارجی از مرز اینچه برون
جهان نما زیر نگاه قانون؛ استقرار ایستگاه بازرسی برای پاسداری از میراث هیرکانی
مشارکت ۷۰۰ ریش سفید و معتمد در قالب صلح یار برای حل و فصل اختلافات در گلستان
آخرین اخبار
افزایش ۴۸ درصدی تردد ناوگان خارجی از مرز اینچه برون
مشارکت ۷۰۰ ریش سفید و معتمد در قالب صلح یار برای حل و فصل اختلافات در گلستان
جهان نما زیر نگاه قانون؛ استقرار ایستگاه بازرسی برای پاسداری از میراث هیرکانی
برگزاری هفته گلستان ایران در هفته سوم آذرماه