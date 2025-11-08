نخستین روز از رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان در تفنگ بادی ۱۰ متر، با کسب عنوان نهمی پسران و چهاردهمی دختران کشورمان همراه بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر نمایندگان کشورمان در تفنگ بادی ۱۰ متر در خط آتش ایستادند. در بخش دختران و در پایان دور مقدماتی، نجمه خدمتی با ۶۲۸.۱ امتیاز در جایگاه چهل‌وپنجم قرار گرفت، ساینا تیموری و زهرا قویدل نیز با ۶۲۷.۴ امتیاز پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وچهارم شدند. تیم دختران ایران با ترکیب خدمتی، تیموری و قدرتی ۱۸۸۲.۹ امتیاز در جایگاه چهاردهم ایستاد.

در ادامه این مسابقات و در بخش پسران در پایان دور مقدماتی، امیرمحمد نکونام با ۶۳۰.۶ امتیاز در جایگاه هجدهم قرار گرفت، محمد مهدی طهماسبی با ۶۳۰.۳ امتیاز بیست‌ویکم شد و هادی غرباقی با ۶۲۶.۵ امتیاز در جایگاه شصت‌وهشتم قرا گرفت. تیم تفنگ مردان ایران با ترکیب نکونام، غرباقی و طهماسبی با ۱۸۸۴.۴ امتیاز در رده نهم ایستاد.

رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان تا ۲۷ آبان ماه در مصر ادامه دارد و نمایندگان کشورمان فردا و در مرحله مقدماتی تفنگ ۱۰ متر میکس، از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۱ توسط نجمه خدمتی و هادی غرباقی، ساینا تیموری و امیر محمد نکونام در خط آتش قرار خواهند گرفت.

فینال تفنگ ۱۰ متر میکس نیز از ساعت ۱۳ آغاز خواهد شد.

