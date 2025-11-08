باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کوروش کریمی رئیس پلیس راهور استان فارس با اشاره به اجرای طرح ترافیکی ایمن سازی و انتظام بخشی در سطح معابر شهرستانهای استان، اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان با بهره گیری از ظرفیتهای هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتارهای هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر میشوند با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.
او افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهرهای استان، تعداد ۲۹۵ دستگاه خودرو و ۷۹ دستگاه موتورسیکلت ضمن اعمال قانون به پارکینگهای توقیفی انتقال یافتند و تعداد ۲۶ برگ گواهینامه رانندگان هنجار شکن ضبط و توقیف شد.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس