رئیس پلیس راهور فارس از توقیف ۳۷۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف طی ۴۸ ساعت گذشته در شهرستان‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کوروش کریمی رئیس پلیس راهور استان فارس با اشاره به اجرای طرح ترافیکی ایمن سازی و انتظام بخشی در سطح معابر شهرستان‌های استان، اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان با بهره گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر می‌شوند با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

او افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان، تعداد ۲۹۵ دستگاه خودرو و ۷۹ دستگاه موتورسیکلت ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی انتقال یافتند و تعداد ۲۶ برگ گواهینامه رانندگان هنجار شکن ضبط و توقیف شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
والله محل مافقط وقت تعطیلی یک مشت کارگربدبخت که باموتورازسرکارمیان نیروی انتظامی موتورشونو میگیرن چرا نمیدانم چهره خسته کارگربادستهای پینه بسته ازیک خلافکارگوشی قاپ اینقدسخته.فقط سریع میخان یدک شش شونو پر کن برن استراحت .بنظرمن این اصلا درست نیست
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آره موتور رفته گر بد بخت و گرفتن .وسیله کارش با لباس فرم .
۰
۲
پاسخ دادن
