باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تصمیم امیر قلعه‌نویی ٢۶ بازیکن، تیم ملی را در تورنمنت العین همراهی خواهند کرد؛ تورنمنتی که با حضور چهار تیم راه یافته ایران، مصر، کیپ‌ورد و ازبکستان به جام جهانی ٢٠٢۶ در العین برگزار خواهد شد و ایران در نخستین دیدار خود روز پنجشنبه به مصاف تیم آفریقایی کیپ‌ورد می‌رود.

اسامی ٢۶ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح است:

علیرضا بیرانوند- پیام نیازمند- سید حسین حسینی- محمدرضا اخباری- علی نعمتی- میلاد محمدی- امین حزباوی- شجاع خلیل‌زاده- محمدحسین کنعانی- سید مجید حسینی- صالح حردانی- آریا یوسفی- دانیال اسماعیلی- مهدی هاشم‌نژاد- علیرضا کوشکی- سعید عزت‌اللهی- امید نورافکن-سامان قدوس-محمد قربانی-محمد محبی- محمد تیکدری-هادی حبیبی‌نژاد- امیرحسین حسین‌زاده- محمد عمری- مهدی طارمی- علی علیپور

با هماهنگی و همفکری سرمربی تیم دندر بلژیک و سرمربی تیم ملی تصمیم بر حضور علیرضا جهانبخش در فرایند آماده‌سازی تیم باشگاهی اش در فیفادی نوامبر گرفته شد تا عدم حضور این بازیکن در تمرینات پیش فصل برطرف شده و با توجه به رویکرد تمرینات تیم ملی بر آماده سازی تاکتیکی جهت ۲ مسابقه در فیفا دی آبان، تمرکز روی علی جهانبخش جهت توسعه آمادگی جسمانی باشد تا با فرم کامل آمادگی بدنی و قرار گرفتن در شرایط بازی بیشتر، در اختیار تیم ملی ایران قرار بگیرد.

سردار آزمون، مهدی قائدی، مهدی محبی و علی قلی‌زاده به دلیل آسیب‌دیدگی در این اردو حضور ندارند.

بازیکنان دعوت شده باید فردا ساعت ۱۲ با در دست داشتن گذرنامه، خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. تصاویر و خبر حضور ملی‌پوشان در اردو توسط خروجی‌های رسانه‌ای فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.