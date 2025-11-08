معاون وزیر جهاد از آغاز توزیع برنج خارجی با نرخ مصوب تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای، بنکداری و سوپر مارکت ها طی روزهای آتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید راد مدیرعامل بازگانی دولتی گفت: با توجه به کمبود و گرانی برنج خارجی در بازار، براساس برنامه ریزی صورت گرفته از هفته آینده برنج خارجی با نرخ مصوب  در کشور عرضه می شود.

به گفته وی، برای جبران کمبود و تنظیم بازار برنج خارجی طی روزهای گذشته ۷۴ هزارتن برنج وارد کشور شده و اکنون در حال حمل به استان هاست.

راد قیمت هرکیلو برنج هندی تنظیم بازار را ۵۰ تا ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی ۵۰ تا ۶۶ هزارتومان اعلام کرد.

مدیرعامل بازرگانی دولتی گفت: برنج های تنظیم بازار در فروشگاه ها، بنگداری و سوپرمارکت ها توزیع می شود و در استان تحت کلید تنظیم بازار، بازرسی وزارت جهاد، وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است.

واردات ۹۵۰ هزارتن برنج در ۷ ماهه امسال

مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار طی ۷ ماهه امسال ۹۵۰ هزارتن برنج سفید وارد و ترخیص شده که ۷۵ درصد برنج هندی و ۲۵ درصد پاکستانی بوده است.

وی گفت: واردات برنج پاکستانی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که علت آن ناشی از معوقات ارزی است که تامین کنندگان خارجی دیگر تمایل ندارند با این شیوه کار کنند و از طرفی اختلاف چشمگیر با قیمت برنج ایرانی موجب شده زمینه برای اختلاط مقرون به صرفه باشد که این امر منجر به فشار تقاضا برای برنج پاکستانی بوده است.

-
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دولت امسال هرچقدر انواع برنج وارد کنه ضرر نمیکنه چون سال اینده اب نداریم و محصولات اب بر باید حذف برن
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بهترین برنج دنیا برنج تایلندهه که اصلا دستکاری نشده و سبکه
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
برنج پاکستانی همین برنج شمال هست که توسط دانشجویان به پاکستان رفته همین
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۲۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تمام این نفراتی که از برنج ایرانی طرفداری کردن یا تو فروشش دست دارن یا تو کشت برنج وگرنه برنج پاکستانی درجه یک یا هندی درجه خیلی کیفیت عالی دارن،جنوبیها اکثر پاکستانی استفاده میکنن و مشکلی هم ندارن،بهتر از برنج ایرانی هستش که با پاکستانی مخلوط میکنن و با قیمت زیاد تو پاچه مردم میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
برنج تایلندی چون سبکتره و شبیه برنج ایرانی نیست قابل قاطی کردن با ایرانی نیست و برنج سبک و مخصوص دیابتیهاست حتما وارد کنین دلالان نابود میشوند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۹:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باشگاه وزین خبرنگاران جوان!!که همیشه در صداقت و جسارت و.... زبانزد بوده است!!!!چرا یک گزارش در باره مافیای برنج و واردات آن و انحصارواردات برنج و نهاده های دامی و .. چیزی نمیگوید؟؟ یک خانواده نوکیسه که از دولت روحانی به عرصه تجارت کشور وارد شده اند والان هم با دفتر ریاست جمهوری ارتباط تنگاتنگ دارند و در حال گرفتن انحصار مابقی برنج و... هستند!! حتما باید یک چای دبش دیگر روی سر ملت خراب شود؟
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سلام برادرن خواهران، برنج پاکستانی بهترین جایگزین است مردم جنوب کشور استفاده میکنن، رستوران ها استفاده میکنن ازبرنج ایرانی کیفتش بهتر، ولی متاسفانه افتاده دست دلاهای بی رحم،
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سلام کشاورز داشتیم پارسال با احترام برنج میفروخت ولی امسال دید رفته بالا جواب سلام هم نمی‌داد خدا امسال یه دونه به اینا برنج نده درس عبرت بگیرن ما هم برنج پاکستانی و غیره میخوریم هیچ اتفاقی هم پیش نمیاد
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سندار کردن اراضی کشاورزی یکی از اشتباهات دولتها بوده ومیباشد
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
البته مقصر دولته که به چنین ویلاهایی برق اب گاز میدهه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
وقتی آدم های نامناسب به پست و مقام میرسن وضعیت اداره کشور بهتر از این نمیشه
۰
۲
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۰۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر نمی توانیم برنج ایرانی با قیمت مناسب تولید کنیم همان بهتر که تعطیلش کنیم چون هم آب بر است و هم گران
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
برنج های تاریخ مصرف گذشته با ارز 4200 وارد کردن الان می فروشن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
من در جنوبی ترین نقطه استان فارس زندگی میکنم
اینجا خبری از برنج ایرانی نیست
همه برنج خارجی مصرف میکنند
خدا را شکر که برنج ایرانی نیست ، چون هروقت میارن و ما میخریم میبریم خونه بعد میفهمیم که برنج رده خارج بوده دادن به ما
کلا ما اینجا برنج هندی و پاکستانی میخوریم فراوان و ارزانه ده کیلو 600 تومان خیلی گران باشه 700 تومان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دولتی این قیمت ؟
چه خبره بابا یکم رحم و مروت داشته باشید
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد ایزدیان
۲۳:۵۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این برنجی ک میگین میفته دست دلال و.من بدبخت باید ۲وخرده ای بخرم.
ب سلامتی نون هم۳۸۰۰شد.سه چهار ماه قبل۱۵۰۰بعدش۲۸۰۰وحالا۳۸۰۰.احتمالا تاعید ب۶برسونید.
اینم شعار پزشکیان ک میگه معیشت مردمخط قرمز ماست.
کم کم نون خشک هم برا مردم ب زوال میاد.
۲
۴
پاسخ دادن
