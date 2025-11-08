معاون وزیر جهاد از آغاز توزیع برنج خارجی با نرخ مصوب تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای، بنکداری و سوپر مارکت ها طی روزهای آتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید راد مدیرعامل بازگانی دولتی گفت: با توجه به کمبود و گرانی برنج خارجی در بازار، براساس برنامه ریزی صورت گرفته از هفته آینده برنج خارجی با نرخ مصوب در کشور عرضه می شود.

به گفته وی، برای جبران کمبود و تنظیم بازار برنج خارجی طی روزهای گذشته ۷۴ هزارتن برنج وارد کشور شده و اکنون در حال حمل به استان هاست.

راد قیمت هرکیلو برنج هندی تنظیم بازار را ۵۰ تا ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی ۵۰ تا ۶۶ هزارتومان اعلام کرد.

مدیرعامل بازرگانی دولتی گفت: برنج های تنظیم بازار در فروشگاه ها، بنگداری و سوپرمارکت ها توزیع می شود و در استان تحت کلید تنظیم بازار، بازرسی وزارت جهاد، وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است.

واردات ۹۵۰ هزارتن برنج در ۷ ماهه امسال

مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار طی ۷ ماهه امسال ۹۵۰ هزارتن برنج سفید وارد و ترخیص شده که ۷۵ درصد برنج هندی و ۲۵ درصد پاکستانی بوده است.

وی گفت: واردات برنج پاکستانی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که علت آن ناشی از معوقات ارزی است که تامین کنندگان خارجی دیگر تمایل ندارند با این شیوه کار کنند و از طرفی اختلاف چشمگیر با قیمت برنج ایرانی موجب شده زمینه برای اختلاط مقرون به صرفه باشد که این امر منجر به فشار تقاضا برای برنج پاکستانی بوده است.