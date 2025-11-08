آیین تجلیل از عوامل مجموعه نمایشی «پسران هور» با حضور عوامل رئیس رسانه ملی، مدیران سازمان و مجموعه نمایشی سریال برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین تجلیل از عوامل مجموعه نمایشی «پسران هور» با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، حسین قرائی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما، محسن برمهانی معاون سیما، مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری، مجتبی فرآورده، تهیه‌کننده سریال و عوامل مجموعه در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری در ابتدا به سختی‌های پروسه تولید اشاره کرد و گفت: بر هیچ‌کس پوشیده نیست که پروسه تولید کار سختی است، که از بیرون دیده نمی‌شود. اگرچه خانواده شهید علی هاشمی سریال را دیده و لذت برده بودند، ولی وقتی پشت صحنه سریال پخش شد، تماس گرفتند و گفتند ما تازه فهمیدیم شما چکار کرده‌اید. 

جعفریان ادامه داد: بین سال‌های ۹۸ یا ۹۹ بود که در سازمان سینمایی حوزه هنری تصمیم بر ساخت «قرارگاه سری نصرت» گرفته شد. چندین بار طرح فیلمنامه نوشته شد، تا اینکه به این نقطه رسیدیم و این سریال به پخش رسید. این سریال دنباله راهبرد اقتباس در سازمان سینمایی سوره است. امیدواریم که از خجالت مفاخر گمنام‌مان بر بیاییم. یکی از راهبرد‌های ما تعامل جدی با سازمان صداوسیماست، که پیش‌تر شاهد ساخت مجموعه‌های «بوقچی» و «سوران» بودیم. امیدواریم این مسیر امتداد یابد و شاهد ساخت محصولات پرمخاطب باشیم.

در ادامه معاون سیما با بیان اینکه هر زمان آقای جعفری و فرآورده کنارهم قرار گرفتند، اثر ماندگار خلق شد، گفت: طبق حکمی که مقام معظم رهبری بر دوش رئیس سازمان صداوسیما قرار دادند، بر نقش قرارگاهی بودن سازمان تاکید شده است. باید گفت آنقدر بار دراماتیک هر قسمت زیاد است، که گویا هر قسمت سریال «پسران هور» یک اثر سینمایی است. کار کردن برای شهید علی هاشمی توفیق است. باید بگویم که چند روز پیش آقای مجید مجیدی تماس گرفتند و بابت سریال «پسران هور» تشکر کردند. 

در ادامه تهیه‌کننده «پسران هور» یادی از شهید علی هاشمی و شهدای قرارگاه نصرت کرد و ضمن تشکر از رئیس رسانه ملی و سازمان سینمایی سوره از سختی‌های تولید سریال گفت و بیان کرد: اگرچه من عادت ندارم از سختی‌های تولید بگویم، ولی برای ساخت «پسران هور» مجبور بودیم یا گرما را تحمل کنیم یا پشه‌های اهواز که از بین آنها گرما را ترجیح دادیم. باید گفت اگر همکاری دوستان نبود، کار با مشکل مواجه می‌شد. امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش بیاید که در این حوزه قدم‌های بیشتری برداشته شود. ساخت «پسران هور» نشان داد که هنوز قصه‌های زیادی هست که پرداخته نشده است.

برچسب ها: هورالعظیم ، قرارگاه نصرت ، صداوسیما
جبلی مطرح کرد:
تجلی ایمان ملی در روایت قهرمانان هور/ تداوم بازنمایی رشادت شهدایی که حماسه‌های جاودان آفریدند
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تولید سریال «پسران هور» تقدیر کرد
قهرمانان هورالعظیم از نگاه بازیگران «پسران هور»
پخش پشت‌صحنه و خلاصه قسمت‌های «پسران هور» از شبکه یک
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فیلم واقعا عالی بود...پیشنهاد به دوستان میکنم حتما مشاهده کنن

اللهم الرزقنی شهاده فی سبیلک
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اسریال واقعا خوبی بود دست مریزاد
یاد یاران سفر کرده‍ بخیر
شهدا جا ماندگان و بازماندگان رو دعا کنید
چه سعادتمند بودند و هستند شهدا فی سبیل الله
کاش مردم مخصوصا نسل حاضر شهدا رو بشناسند و قدرشناس و قدردان حاصل مجاهدت شون که امنیت و زندگی براشون هست رو بدونند.
جان برای همه عزیزه و کسی که جانفشانی میکننه باید خیلی بزرگ باشه که این ایثارگری رو بخاطر رضای خدا در حفظ وطن و مردمش انجام بده، اگه کسی میتونه خودشو جای اونها بذاره واقعا انسان و مرد پای کاره...
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۵۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کاش یه فیلم اختصاصی از شهید سالمی و سیدناصر سید نورها ساخته بشه این دونفر در این سریال اولین بار بود که نامشان برده می شد و چه حال خوب کن بودند
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
مهدی اسدی
۲۲:۴۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
یکی از بهترین سریال های بود که در تلوبیون هم دوباره دیدم
عالی ساده زیبا
۰
۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مجموعه ی خوبی بود
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
با بی کفایتی مسئواین و فرزندانشان از شهدا فقط داغشان بر دلمان ماند و افسوس
۰
۴
