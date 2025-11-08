آیین تجلیل از عوامل مجموعه نمایشی «پسران هور» با حضور عوامل رئیس رسانه ملی، مدیران سازمان و مجموعه نمایشی سریال برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین تجلیل از عوامل مجموعه نمایشی «پسران هور» با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، حسین قرائی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما، محسن برمهانی معاون سیما، مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری، مجتبی فرآورده، تهیه‌کننده سریال و عوامل مجموعه در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری در ابتدا به سختی‌های پروسه تولید اشاره کرد و گفت: بر هیچ‌کس پوشیده نیست که پروسه تولید کار سختی است، که از بیرون دیده نمی‌شود. اگرچه خانواده شهید علی هاشمی سریال را دیده و لذت برده بودند، ولی وقتی پشت صحنه سریال پخش شد، تماس گرفتند و گفتند ما تازه فهمیدیم شما چکار کرده‌اید.

جعفریان ادامه داد: بین سال‌های ۹۸ یا ۹۹ بود که در سازمان سینمایی حوزه هنری تصمیم بر ساخت «قرارگاه سری نصرت» گرفته شد. چندین بار طرح فیلمنامه نوشته شد، تا اینکه به این نقطه رسیدیم و این سریال به پخش رسید. این سریال دنباله راهبرد اقتباس در سازمان سینمایی سوره است. امیدواریم که از خجالت مفاخر گمنام‌مان بر بیاییم. یکی از راهبرد‌های ما تعامل جدی با سازمان صداوسیماست، که پیش‌تر شاهد ساخت مجموعه‌های «بوقچی» و «سوران» بودیم. امیدواریم این مسیر امتداد یابد و شاهد ساخت محصولات پرمخاطب باشیم.

در ادامه معاون سیما با بیان اینکه هر زمان آقای جعفری و فرآورده کنارهم قرار گرفتند، اثر ماندگار خلق شد، گفت: طبق حکمی که مقام معظم رهبری بر دوش رئیس سازمان صداوسیما قرار دادند، بر نقش قرارگاهی بودن سازمان تاکید شده است. باید گفت آنقدر بار دراماتیک هر قسمت زیاد است، که گویا هر قسمت سریال «پسران هور» یک اثر سینمایی است. کار کردن برای شهید علی هاشمی توفیق است. باید بگویم که چند روز پیش آقای مجید مجیدی تماس گرفتند و بابت سریال «پسران هور» تشکر کردند.

در ادامه تهیه‌کننده «پسران هور» یادی از شهید علی هاشمی و شهدای قرارگاه نصرت کرد و ضمن تشکر از رئیس رسانه ملی و سازمان سینمایی سوره از سختی‌های تولید سریال گفت و بیان کرد: اگرچه من عادت ندارم از سختی‌های تولید بگویم، ولی برای ساخت «پسران هور» مجبور بودیم یا گرما را تحمل کنیم یا پشه‌های اهواز که از بین آنها گرما را ترجیح دادیم. باید گفت اگر همکاری دوستان نبود، کار با مشکل مواجه می‌شد. امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش بیاید که در این حوزه قدم‌های بیشتری برداشته شود. ساخت «پسران هور» نشان داد که هنوز قصه‌های زیادی هست که پرداخته نشده است.