باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید حسنی مقدم مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت تامین نهاده های دامی گفت: بنابر آمار ۶۵ میلیون راس جمعیت دام سبک و ۶.۵ میلیون راس دام سنگین، ۲۰۰ هزارراس گاومیش و ۲۰۰ هزار راس شتر است،همچنین ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی مرغ گوشتی، ۸۴ میلیون جمعیت مرغ تخم گذار، ۲۱ میلیون مرغ مادر و یک میلیون مرغ اجداد و لاین و سایر ماکیان است.

به گفته وی، سالانه ۷۸ تا ۸۰ میلیون تن نیاز تغذیه ای بخش دام و طیور صنعتی و سنتی است که از ۴ بخش علوفه های مرتعی تامین می شود که در سال عادی بارندگی ۱۰ میلیون تن است، علوفه های مزرعه ای ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن و بخش جنبی تولید زراعی و سبوس و املاح معدنی ۲۰ میلیون تن و ۱۹ میلیون تن نهاده وارداتی که در سامانه بازارگاه عرضه می شود.

حسنی مقدم ادامه داد: سامانه بازارگاه از سال ۹۸‌ آغاز به کار کرد و کل زنجیره از واردکننده تا توزیع کننده و بهره برداران و تشکل ها جمعیت وسیعی است. حال فرض کنید سامانه بازارگاه نداشتیم و بعد می خواستیم ۱۹ میلیون تن نهاده وارداتی را توزیع کنیم، درحالیکه سامانه بازارگاه مدیریتی و نظارتی است.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سامانه بازارگاه خوداظهاری نیست، افزود: رقم های سامانه بازارگاه باید دقیق باشد چراکه به ازای هرمیزان نهاده پول رد و بدل می شود، براین اساس امکان نظارت بر فرآیندها توسط افراد وجود دارد. گفتنی است سامانه بازارگاه توزیع نهاده با این‌جمعیت وسیع بهره بردار مدیریت می کند و داخل سیستم نمی تواند مشکلی داشته باشد. به عنوان مثال پس از خرید نهاده مهلت زمان ۱۵ تا ۲۰ روز برای حمل پس از واریز وجود دارد و علت گلایه تولیدکنندگان به سبب عدم مهلت حمل نهاده در زمان مقرر است، اما برای این کارها فرآیندی ایجاد شده است.

به گفته وی، قیمت نهاده های دامی در سامانه بازارگاه مصوب است و بازرسی وزارت جهاد تا امروز هزار میلیارد تومان پرونده عدم‌تعهدات و تحویل تشکیل داده است که تعزیرات و دستگاه های مسئول بررسی می کنند.

حسنی مقدم با بیان اینکه نهاده با قیمت مصوب در سامانه بازارگاه عرضه می شود، گفت: عرضه نهاده دامی چندبرابر قیمت مصوب در سامانه بازارگاه وجود ندارد که برای تمامی این عوامل در حدی که شکایت اتفاق بیفتد، پرونده تشکیل می شود، همچنین وزارت جهاد موظف به تامین نهاده به میزان مکفی است که در ابتدای سال برنامه ریزی واردات به میزان نیاز برعهده دارد و در مرحله دوم قیمت پایه ارزی با حضور تشکل ها تعیین می شود و در مرحله سوم‌ثبت سفارش برعهده دارد که آمارها نشان می دهد از برنامه جلوتر هستیم.همچنین در هفته گذشته با مجوز ستاد تنظیم بازار اعلام کردیم که برای ۲.۵ میلیون تن ذرت، ۱.۵ میلیون تن جو و ۱.۵ میلیون تن کنجاله و دانه روغنی با پشتیبانی امور دام قرارداد منعقد کنند و حداکثر ظرف ۶۰ روز تحویل دهند.

این‌مقام‌مسئول ادامه داد: تجار و واردکنندگان برای واردات مشکلاتی دارند که پس از ورود به کشور راهداری کمک کند که حمل نهاده در اسرع وقت صورت بگیرد. حال تامین در سرعت و تحویل نهاده باید در دستور کار قرار بگیرد. گفتنی است تا پایان شهریور مشکل نداشتیم چراکه واردکنندگان اعتباری پیش تجار خارجی داشتند که تاخیر در پرداخت منابع موجب شد در تامین نهاده دچار مشکل شوند که تخصیص ارز این روزها صورت گرفته امیدواریم استمرار یابد تا فرآیند ترخیص سرعت بگیرد.

وی با بیان اینکه فروش نهاده خارج از سامانه بازارگاه قاچاق و تخلف است، گفت: وزارت جهاد در حد توان برخورد می شود و از سایر دستگاه های نظارتی انتظار برخورد داریم. سامانه بازارگاه با مدیریت وزارت جهاد و همکاری بانک کشاورزی است، اما سامانه دولتی تعبیر نشود، بازیگران در داخل سامانه فعالیت می کنند و برمبنای فرمول هایی که ما ارائه می دهیم، سامانه کار خودش می کند.

حسنی مقدم ادامه داد: کالا قیمت مصوبی در مبادی ورودی دارد که هزینه حمل را خریدار پرداخت می کند، اگر به طور مثال ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است در سامانه بازارگاه رقم بالاتری دریافت نمی شود و در بازار آزار این اتفاق است که ما به عنوان حوزه بازرسی پرونده تشکیل می دهیم.

مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد گفت: اگر تولیدکنندگان مستندی دارند، ارائه دهند تا برخورد لازم صورت بگیرد و در حوزه استانی همکاران به شکایات رسیدگی کنند.