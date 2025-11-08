باشگاه خبرنگاران جوان - در دور برگشت مرحله سوم رقابت‌های جام‌جهانی شطرنج ۲۰۲۵، پرهام مقصودلو با نمایشی مقتدرانه موفق شد ایوان ساریچ از کرواسی را شکست دهد و با این پیروزی ارزشمند، به مرحله چهارم و جمع ۱۶ شطرنج‌باز برتر صعود کند.

مقصودلو که در دیدار رفت به تساوی رسیده بود، امروز با برتری در بازی برگشت نتیجه را به سود خود رقم زد و صعودش را قطعی کرد.

در دیگر دیدار نمایندگان کشورمان، پویا ایدنی که بازی رفت را با پیروزی پشت سر گذاشته بود، در دیدار برگشت مقابل الکسی اسپینکو از روسیه شکست خورد و در مجموع دو مسابقه برابر شد. بدین ترتیب تکلیف صعود ایدنی به دیدار‌های تکمیلی فردا کشیده شد.

این رقابت‌ها در شهر گوا هند در حال برگزاری است.