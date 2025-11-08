باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر عربستان تیم فوتبال النصر موفق شد با برتری ۳ بر ۱ مقابل نئوم به روند درخشان خود ادامه دهد و با ۲۴ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول رده‌بندی قرار گیرد.

در این دیدار که در ورزشگاه خانگی نئوم برگزار شد، شاگردان ژرژ ژسوس از همان ابتدا کنترل بازی را در دست گرفتند. گل نخست این مسابقه را آنجلو گابریل در نیمه اول به ثمر رساند تا النصر با برتری وارد رختکن شود. در نیمه دوم، کریستیانو رونالدو کار را برای مهمان سخت کرد و از روی نقطه پنالتی گل دوم را در دقیقه ۶۵ به ثمر رساند. احمد عبدو یکی از گل‌های خورده تیمش را جبران کرد، اما ژائو فلیکس در دقیقه ۸۶، پیروزی النصر را قطعی کرد تا روند گلزنی‌اش همچنان ادامه داشته باشد.

با این نتیجه، النصر موفق شد هشتمین پیروزی متوالی خود را در لیگ عربستان ثبت کند و فاصله‌اش با تعقیب‌کنندگان را حفظ نماید.