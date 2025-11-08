گردان‌های القسام اعلام کردند که جسد نظامی اسرائیلی که در سال ۲۰۱۴ کشته شده، در شهر رفح پیدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک منبع از گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که جسد یک سرباز اسرائیلی که در جریان جنگ سال ۲۰۱۴ اسیر شده بود، از تونلی در شهر رفح در جنوب غزه پیدا شده است.

این منبع که نام او فاش نشده، گفت که بقایای جسد شناسایی شده و متعلق به سرباز اسرائیلی «هدار گلدین» است.

به گفته این منبع، اجساد شش رزمنده القسام نیز در کنار جسد گلدین پیدا شده است.

این منبع افزود که عملیات بیرون آوردن جسد پس از آن انجام شد که مقامات صهیونیست به اعضای القسام، به همراه تیم‌هایی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه دادند برای جستجوی بقایای گلدین وارد رفح شوند.

ارتش رژیم صهیونیستی هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

گلدین در تابستان سال ۲۰۱۴ توسط رزمندگان حماس در رفح اسیر شد. حماس بعداً اسارت او را اعلام کرد و تفنگ او را به عنوان غنیمت جنگی به نمایش گذاشت، در حالی که ارتش صهیونیستی اعلام کرد که او کشته شده است.

این اولین عملیات جستجوی گزارش شده در رفح از زمان برقراری آتش‌بس غزه در مهرماه است. این شهر جنوبی غزه همچنان تا حد زیادی تحت کنترل رژیم صهیونیستی قرار دارد و ساکنان آن هنوز اجازه بازگشت به خانه‌های خود را ندارند، زیرا هنوز به عنوان یک منطقه ممنوعه تعیین شده است.

منبع: شین هوا/ الجزیره

