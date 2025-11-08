باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه هفته دهم بوندس لیگای آلمان، از ساعت ۱۸ چهار دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین دیدار بایرن مونیخ مهمان یونین برلین بود که با تساوی ۲-۲ متوقف شد تا روند پیروزی‌های متوالی شاگردان کمپانی از ابتدای فصل تاکنون روی عدد ۱۶ متوقف شود.

در شبی که اشتباه مانوئل نویر بایرن را غافلگیر کرده بود و با یک گل از حریف عقب افتاده بود، لوئیس دیاز، در لحظه‌ای که به‌نظر می‌رسید توپ در حال عبور از خط عرضی است، با تیزهوشی محض چرخید، درحالی‌که تقریباً روی زمین افتاده بود، توپ را با پای مخالف جمع کرد و اجازه نداد از زمین خارج شود و مدافع مقابلش را با یک لمس نرم و دریبل ظریف کنار زد و از زاویه‌ای باورنکردنی و بسته‌ترین زاویه ممکن گل تساوی را زد.

در اواخر مسابقه دنیلهو دوئخی که گل اول میزبان را زده بود، بار دیگر دروازه بایرن را باز کرد، اما هری کین در دقیقه ۹۳ اجازه نداد نخستین شکست فصل باوارایی‌ها رقم بخورد.

در بازی همزمان هامبورگ و دورتموند به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت این بازی با گل لحظات پایانی میزبان، با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید تا دورتموند در فاصله یک دقیقه به پایان بازی، پیروزی را از دست دهد. کارنی چوکووئمکا در دقیقه ۶۴ برای دورتموند گل زد و کونیگسدورفر در دقیقه ۹۷ گل تساوی را زد تا دورتموند نتواند از فرصت توقف بایرن برای نزدیک شدن به این تیم در صدر جدول استفاده کند.

لایپزیش رده دومی هم از این فرصت استفاده نکرد و سه بر یک از هوفنهایم شکست خورد، اما لورکوزن با شش گل هایندهایم را برد تا پشت سر دورتموند در رتبه چهارم قرار بگیرد.