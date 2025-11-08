در پی تداوم آلودگی هوا در سطح شهر‌های استان خوزستان، مدارس در تمامی شهرستان‌ها به استثنا چند شهر به صورت غیر حضوری برگزار می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان با توجه به تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها بر اثر فعالیت‌های صنعتی، حمل و نقل شهری، سوزاندن بقایای کشاورزی و پایین بودن لایه جوی (وارونگی دما)، پایداری هوا و آتش سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، همه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در تمامی شهرستان‌های استان خوزستان به استثنای شهرستانهای ایذه، باغملک، صیدون ،هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

ادارات و دانشگاه‌ها در سراسر استان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.

از شهروندان محترم درخواست می‌شود نسبت به رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه در خصوص گروه‌های حساس دقت لازم را داشته باشند.

برچسب ها: آلودگی هوا ، خوزستان ، مدارس غیر حضوری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
یه فکری به حال خوزستان بکنید
خفه شدیم از این هوای آلوده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید
۲۲:۲۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
روز شنبه که تعطیل شد هیچ گونه الودگی نبود.
۰
۰
پاسخ دادن
