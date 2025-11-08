باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، رأی قطعی صادره از سوی کمیته استیناف در تاریخ گذشته، به‌صراحت اعلام کرده بود که تماشاگران هر دو باشگاه، از حضور در تمامی مسابقات رودررو در دو فصل آتی، اعم از لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام، محروم خواهند بود. با این حال، کمیته محترم استیناف پس از گذشت قریب به هشت ماه از قطعیت رأی و بدون مستند قانونی مشخص، تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که دامنه‌ی محرومیت هواداران باشگاه تراکتور را صرفاً به مسابقات لیگ برتر محدود می‌کند.

از دیدگاه حقوقی، تصمیم اخیر در چارچوب اصلاح رأی یا سهو قلم قرار نمی‌گیرد، بلکه تغییری ماهوی در مفاد رأی قطعی و در نتیجه خروج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده رأی محسوب می‌شود. اصل «قطعیت آرا» از مبانی بنیادین عدالت قضائی در تمامی نظام‌های حقوقی — از جمله در مقررات دادرسی ورزشی — است و نقض آن می‌تواند موجب تزلزل در نظم حقوقی و بی‌اعتباری تصمیمات قضائی شود.

باشگاه پرسپولیس درک می‌کند که شاید کمیته استیناف در پی آن بوده است تا با اتخاذ تصمیمی انعطاف‌پذیر، فضای موجود میان دو باشگاه را آرام کند و از تنش‌های احتمالی جلوگیری نماید، اما در عمل، این اقدام نه‌تنها به آرامش فضا کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد شبهه در قطعیت و بی‌طرفی فرآیند دادرسی، اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام قضائی فوتبال را تضعیف می‌نماید.

بنابراین، باشگاه پرسپولیس با استناد به اصول مسلم حقوقی و مقررات فدراسیون فوتبال، خواستار ابطال رأی اصلاحی اخیر کمیته استیناف و اجرای کامل رأی قطعی اولیه است، تا ضمن صیانت از قانون و عدالت ورزشی، شأن و اعتبار ارکان قضائی فدراسیون فوتبال حفظ گردد.