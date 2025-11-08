باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش خبرگزاری ملی لبنان در آخرین حمله رژیم صهیونیستی به منطقه «براخیت» در جنوب لبنان، یک نفر به شهادت رسیده است. این خبرگزاری اعلام کرد که چهار نفر دیگر در حمله پهپادی مجروح شدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای ادعا کرد که این حمله منجر به شهادت یک عضو حزبالله شده است. جنبش حزبالله لبنان هنوز این امر را تایید یا تکذیب نکرده است.
ساعاتی پیش نیز، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک وسیله نقلیه بین شهرهای عین عطا و شبعا در جنوب شرقی لبنان منجر به شهادت دو برادر شد.
به گفته وزارت بهداشت لبنان، در حملهای جداگانه، یک پهپاد اسرائیلی به خودرویی در نزدیکی بیمارستان صلاح غندور در شهر «بنت جبیل» در جنوب لبنان برخورد کرد و هفت نفر را زخمی کرد.
منبع: الجزیره