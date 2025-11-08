چهاردهمین مجمع عمومی انجمن همبستگی کشور‌های اسلامی در حاشیه ششمین دوره بازی‌های ریاض با حضور اعضای این مجمع در محل هتل هیلتون برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معرفی و انتخاب کشور مالزی به عنوان میزبان هفتمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از میان سه نامزد (ایران، ازبکستان و مالزی) مهم‌ترین بخش از دستور جلسه این نشست بود. ناصر ایمان المجلالی دبیر کل انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی در مجمع عمومی پس از معرفی میزبان دوره بعدی و ضمن تقدیر از کشور‌های کاندید دوره آتی، توانایی و امکانات هر سه نامزد را نزدیک و مورد قبول ارزیابی کرد.

همچنین به پیشنهاد نماینده کشور سودان مصوب شد که هر دو کشور دیگر بعنوان نامزد میزبانی بازی‌ها کماکان بعنوان ذخیره باقی بمانند تا اگر مالزی بنا بر هر دلیلی نتوانست میزبان دوره بعدی باشد یکی از این دو کشور میزبانی بازی‌ها را بر عهده بگیرد. در ادامه بخش‌های مختلف کمیته برگزاری ششمین دوره بازی‌ها (ریاض ۲۰۲۵) گزارش کاملی در خصوص نحوه آماده‌سازی ریاض برای میزبانی این دوره از رقابت‌ها ارائه کردند.

تشکیل یک کمیته اختصاصی برای حمایت از ورزشکاران فلسطینی از دیگر موارد مطروحه در دستور جلسه مجمع عمومی بود و در پایان نیز مقرر شد تا در پانزدهمین نشست مجمع عمومی و انتخاباتی انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی که اردیبهشت ماه سال آینده در ریاض و به منظور انتخاب اعضای جدید ISSA برگزار می‌شود، انتخابات جدید این کمیته نیز صورت پذیرد که «چو» رئیس فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان رئیس کمیته برگزاری انتخابات، برگزیده شد.

برچسب ها: بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
شه‌بخش به نیمه‌نهایی رسید؛ حذف زودهنگام دو بوکسور ایران
پاداش مدال آوران بازی‌های آسیایی جوانان بحرین پرداخت شد
دنیامالی: به کار بیشتر و باکیفیت‌تر در قایقرانی ایران نیاز داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال