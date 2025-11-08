باشگاه خبرنگاران جوان - معرفی و انتخاب کشور مالزی به عنوان میزبان هفتمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از میان سه نامزد (ایران، ازبکستان و مالزی) مهمترین بخش از دستور جلسه این نشست بود. ناصر ایمان المجلالی دبیر کل انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی در مجمع عمومی پس از معرفی میزبان دوره بعدی و ضمن تقدیر از کشورهای کاندید دوره آتی، توانایی و امکانات هر سه نامزد را نزدیک و مورد قبول ارزیابی کرد.
همچنین به پیشنهاد نماینده کشور سودان مصوب شد که هر دو کشور دیگر بعنوان نامزد میزبانی بازیها کماکان بعنوان ذخیره باقی بمانند تا اگر مالزی بنا بر هر دلیلی نتوانست میزبان دوره بعدی باشد یکی از این دو کشور میزبانی بازیها را بر عهده بگیرد. در ادامه بخشهای مختلف کمیته برگزاری ششمین دوره بازیها (ریاض ۲۰۲۵) گزارش کاملی در خصوص نحوه آمادهسازی ریاض برای میزبانی این دوره از رقابتها ارائه کردند.
تشکیل یک کمیته اختصاصی برای حمایت از ورزشکاران فلسطینی از دیگر موارد مطروحه در دستور جلسه مجمع عمومی بود و در پایان نیز مقرر شد تا در پانزدهمین نشست مجمع عمومی و انتخاباتی انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی که اردیبهشت ماه سال آینده در ریاض و به منظور انتخاب اعضای جدید ISSA برگزار میشود، انتخابات جدید این کمیته نیز صورت پذیرد که «چو» رئیس فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان رئیس کمیته برگزاری انتخابات، برگزیده شد.