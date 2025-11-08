پلیس غرب استان تهران نسبت به پرونده قتل خانم «مبینا زارع» واکنش نشان داد.

اشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران؛ به اطلاع عموم می‌رساند، پرونده مرحومه خانم مبینا زارع در تاریخ یکم آبان ماه ۱۴۰۴ به عنوان فرد گمشده توسط خانواده ایشان تشکیل و بلافاصله به پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر ارجاع گردید.

پس از پیگیری‌های شبانه‌روزی و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر، مشخص گردید خانم مبینا زارع به دست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده است.

با ادامه تحقیقات و اقدامات میدانی، جسد مرحومه در تاریخ سوم آبان ماه در باغ پدری قاتل که در حوزه سرزمینی شهرستان رباط‌کریم واقع شده بود کشف گردید.

شایان ذکر است متاسفانه پیش از کشف جسد خانم مبینا زارع، در سحرگاه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۴ فرد مظنون به قتل، پس از ارتکاب جرم و مدفون نمودن جسد مقتول، با طراحی نقشه‌ای از پیش برنامه ریزی شده از کشور خارج گردیده است.

در حال حاضر، تمامی اقدامات قانونی و انتظامی لازم با هماهنگی مرجع محترم قضائی، جهت دستگیری قاتل از طریق پلیس اینترپل در دستور کار قرار دارد و به محض حصول نتیجه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
قوه قضاییه یه خودی نشون بده.
ننه بابای قاتل رو بگیر بکن زندان تا قاتل نیومده ولش نکن...
حکومت باید ریشه اشرار اقتصادی و اجتماعی رو بکنه و دیگه آمریکا و اسراییل هم هیچی نیستن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چرا این یکی برای همه مهم شد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همیشه گناهکار کسی است گشته شده حتما کاری کرده قاتل نتوانسته تحمل بکند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خونواده اش فراری اش دادن و همه اشون باید زندانی بشن
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
امام على عليه السلام :

فَرَضَ اللّه ُ الإيمانَ تَطهيرا مِن الشِّركِ ··· و القِصاصَ حَقنا للدِّماءِ .
خداوند ايمان را واجب فرمود براى پاك كردن از [آلودگى ]شرك··· و قصاص را، براى حفظ خونها.

( نهج البلاغة : الحكمة ۲۵۲ )
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فقر از هر دری وارد شه ایمان از در دیگه میره .............
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
به فقر ربطی ندارد بی عفتی بی حجابی وارتباطهای غیر شرعی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اخه یک دختر
چقدر دل و جرات داره تنهایی ب قرار با پسری میره؟؟

ک باهاش قطع رابطه کرده

اونم تو منطقه صنعتی با کوره ها!!

خب قطع رابطه کرده

باز برای حل مشکلات ! دوباره رفتن
چ مشکلی؟؟

اونم تنهایی


واقعا دخترا امروزی خیلی نترس شدن!!

زن باید محتاط باشه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۹:۲۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این یعنی خبر رسانی دست! قبل از اینکه معاندین و فضای بی در و پیکر مجاز ی؛ از این مرحوم پروژه کشته سازی درست کنند و... مسئولین ذیربط خبر صحیح و دست اول را اعلام وضمن پیگیری موضوع مقصر را هم به اشد مجازات برسانند!!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عزیزان درست می‌فرمایند خاوری و علی کریمی هم بیارید و اعدام کنید
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اونا پول کلان دارند

برا کانادا سودمنده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این اتفاقات نتیجه رها شدگی فضای مجازی و عفاف و حجاب و در کل از دست رفتن ایمان و اعتقاداته جامعه می باشد.این جنایات باید ریشه یابی شود طرف چطور راحت به خودش جرأت میده یه آدم بی گناه رو اینجوری به قتل برسونه.
۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چطور یک دختر راحت تو شب با پسری قرار میذاره

پسری ک قبلا رها ش کرده! و پسره حتما پر از خشم بوده

حالا دوباره واس چی قرار میذاره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عجب جامعه و امنیتی داریم ...
۸
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۰۹:۱۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خب چیکار کنه پلیس ؟؟

از صبح تا شب برا همه دخترا تک تک کشیک بده

تو همه جوامع قتل هس
ولی علت یابی مهم هس

ریشه تربیتی
زیاده خواهی
فراموشی خدا
اعتیاد ب مواد برای فرار از تعهدات
مطالعه

کتاب نیروی حال
را فراگیر کنیم

این ها بیشتر بخاطر بردگی انسان برای اموزه ها بدتربیتی و توهمات ذهنی هس

انسان باید از بردگی ذهنی ازاد بشه تا آرامش روحی و روانی داشته باشه و
قران وقتی میخونه صدا و پیام ها خدا و با دل و جان بشنوه

کدوم جوون قران و میخونه وعملی میکنه

اکثر مشروب خور شدن برای رهایی از بردگی ذهنی شون و ب ارامش رسیدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
یک دختر چرا تو شب. تنهایی با یک پسری ک قطع رابطه کرده

دوباره قرار میذاره؟؟

نامزد بهانه هس
این رابطه ، دوستی بوده

چرا یک دختر اونقدر رابطه و طولش بده ک پسر و وابسته ش کنه

روابط وقتی بی حد و حصر باشه
نتیجه جرم و جنایت میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خسته نباشید !!
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
صد در صد خونواده اش در جریان بودن و کمکش کردن و باید به جرم مخفی کردن جرم و همکاری با مجرم بازداشت بشن
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خاوری رو هم بیارد
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عوضش امنیت داریم
۱۰
۴
پاسخ دادن
