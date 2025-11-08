کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، تعدادی از عوامل و مشوقین باشگاه پرسپولیس را تا اطلاع ثانوی محروم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به شعار‌های غیراخلاقی روی سکو‌ها در پایان بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته دهم اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

به دنبال بررسی‌های انجام شده در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، اسامی چند نفر از عوامل و مشوقین باشگاه پرسپولیس اعلام شد که تا اطلاع ثانوی از حضور در ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم هستند.

بر این اساس عباس اسماعیل‌بیگی، داریوش رامین، سامان برقی، باقر جدیدپور، جعفر شهبازی، حسین کاظمی، محسن کاظمی، مصطفی کباری و حسام کلهر از جمله افرادی هستند که مشمول این محرومیت شده‌اند.

مطابق اطلاعیه رسمی، این افراد برای حضور در بازی‌های تیم ملی، باید مجوز لازم را از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دریافت کنند.

گفتنی است که صبح امروز نیز با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال؛ سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، یعقوب براجعه، میلاد محمدی و محمدحسین کنعانی‌زادگان به دلیل رفتار توهین آمیز بعد از دیدار مقابل استقلال خوزستان، باید ظرف ۴۸ ساعت دفاعیات خود را به این کمیته ارائه کنند.

این بازیکنان در پایان دیدار با استقلال خوزستان، همراه با برخی هواداران تیم‌شان شعار‌های عجیب و دور از ذهنی را بر علیه تیم استقلال تهران سر دادند.