باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد تقوی در پایان دیدار تیم ملی والیبال ایران و ترکیه در بازی‌های کشور‌های اسلامی که با پیروزی ایران به پایان رسید، در مورد اختلاف فدراسیون با صابر کاظمی گفت: افرادی که در والیبال بودند، متوجه این شایعه هستند و موضوع برای‌شان مشخص است؛ آقای صابر کاظمی هرگز محروم نشد. ایشان در کمیته انضباطی بدلیل عدم ارائه مستندات به دوسال محرومیت از کلیه فعالیت‌های ورزشی محکوم شد و یک هفته بعد در کمیته استیناف با جلسه‌ای که به همراه آقای قائمی داشتیم، کلا این حکم تعلیق شد.

وی اظهار داشت: مرحوم کاظمی سال گذشته با جاکارتای اندونزی قرارداد بست، درحالی که آقای خطیبی و اکبری می‌توانند شهادت بدهند که قرار بود ایشان بازیکن پیکان بشود، اما باشگاه اندونزیایی به ایشان مجوز بازی نداد و پس از اتمام قرارداد، بدلیل اینکه استقلال گنبد خیلی دیر تشکیل شد و به مرحوم کاظمی دیر پیشنهاد داد، ایشان با باشگاه الریان قطر قرارداد امضا کرد.

ریاست فدراسیون والیبال در پایان گفت:خیلی واضح است که فدراسیون همیشه نگاه ویژه‌ای به مردم گنبد دارد، اما یکسری افراد سودجو این شایعه پراکنی را برای عدم برقراری ارتباط فدراسیون با مردم شریف و پاک ترکمن صحرا انجام دادند.