طبق دستورالعمل جدید وزارت خارجه آمریکا، درخواست صدور روادید افراد مبتلا به بیماری‌های پرهزینه با احتمال بیشتری رد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت خارجه آمریکا متقاضیان روادید مهاجرت به آمریکا را از نظر سلامت جسمی نیز بررسی می‌کند و در صورت داشتن شرایط پزشکی خاص، ممکن است درخواست شخص مورد نظر تحت دستورالعمل جدید این وزارتخانه رد شود. 

این دستورالعمل به مأموران دستور می‌دهد که هنگام تصمیم‌گیری در مورد صدور روادید، هم سلامت متقاضی و هم وضعیت مالی کلی او را در نظر بگیرند.

در این دستورالعمل آمده است: «برخی از شرایط پزشکی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های تنفسی، سرطان‌ها، دیابت، بیماری‌های متابولیک، بیماری‌های عصبی و بیماری‌های روانی می‌تواند به مراقبت صد‌ها هزار دلاری نیاز داشته باشند.»

در ادامه دستورالعمل بیان شده است: «آیا متقاضی منابع مالی کافی برای تأمین هزینه‌های چنین مراقبتی در طول کل عمر خود را دارد، بدون آن‌که نیاز به دریافت کمک نقدی دولتی یا بستری شدن طولانی‌مدت در مؤسسات دولتی پیدا کند؟»

به نظر می‌رسد این دستورالعمل، قانون «هزینه عمومی» را از دوره اول دولت ترامپ احیا می‌کند. قانون «هزینه عمومی» یک سیاست مهاجرتی در آمریکاست که بر اساس آن، دولت می‌تواند گرین کارت یا اقامت دائم را به مهاجرانی که احتمال می‌دهد در آینده به کمک‌های مالی یا خدمات عمومی دولت وابسته شوند، رد کند.

در دوره اول ترامپ، این قانون سخت‌گیرانه‌تر شد. یعنی اگر یک مهاجر در طول سه سال، بیش از ۱۲ ماه از خدمات عمومی مثل بیمه درمانی فقرا، کمک غذایی، کوپن‌های رفاهی یا مسکن عمومی استفاده می‌کرد، ممکن بود درخواست گرین کارت او رد شود.

حدود ۱۰ درصد از مردم جهان دیابت دارند و طبق اعلام مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، ۴۰ درصد از آمریکایی‌ها چاق هستند. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، بیماری‌های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در سطح جهان هستند.

منبع: نشریه هیل

برچسب ها: صدور روادید ، دونالد ترامپ ، دیابت
تبادل نظر
