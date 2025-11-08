تعطیلی دولت آمریکا منجر به تأخیر بیش از ۳۳۰۰ پرواز و لغو ۹۱۴ پرواز داخلی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که در پی تعطیلی دولت آمریکا، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ پرواز در داخل این کشور با تأخیر مواجه شده و ۹۱۴ پرواز تا بعد از ظهر امروز لغو شده است.
در این میان، فرودگاه بینالمللی شارلوت داگلاس با بیش از ۳۰۰ تأخیر و تقریباً ۱۳۰ لغو پرواز در صدر جدول قرار دارد. همچنین، فرودگاه بینالمللی شیکاگو اوهر با ۲۸۰ تأخیر و ۸۳ لغو پرواز، در رتبه بعدی قرار دارد.
این امر پس از آن اتفاق میافتد که سازمان هوانوردی فدرال دستور کاهش ۴ درصدی پروازها در ۴۰ فرودگاه بزرگ را صادر کرد. این کاهش تا ۱۱ نوامبر (بیستم آبان ماه) به ۶ درصد، تا ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان ماه) به ۸ درصد و تا ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان ماه) به ۱۰ درصد خواهد رسید.
پیش از این، دولت آمریکا اعلام کرد که از روز جمعه هزاران پرواز لغو خواهد شد تا از فشار بیش از حد بر بخش کنترل ترافیک هوایی، که به دلیل تداوم تعطیلی دولت با کمبود شدید نیرو مواجه است، کاسته شود. در همین راستا، «شون دافی» وزیر حملونقل آمریکا روز گذشته اعلام کرد: «در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ مراقب پرواز کم داریم، و برای کاهش فشار کاری، باید شمار پروازهایی را که بر آنها نظارت میشود کاهش دهیم.»
دولت آمریکا از دهم مهرماه به خاطر عدم تصویب بودجه توسط کنگره تعطیل شده است. در واقع اختلافات عمده میان جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر میزان هزینهها و سیاستهای مالی، از جمله برنامههای دفاعی و اجتماعی، مانع تصویب به موقع بودجه شد. این مسئله موجب شد صدها هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری بروند و صدها هزار نفر دیگر بدون دریافت حقوق به کار خود ادامه دهند.
کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، روز گذشته اعلام کرد که تاثیر تعطیلی مستمر دولت بر اقتصاد آمریکا به دلیل طولانی شدن مدت آن، بسیار بدتر از حد انتظار بوده است.
