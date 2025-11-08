باشگاه خبرنگاران جوان ـ یوونتوس و تورینو در دربی دلاموله شبی پرتنش و نفس‌گیر رقم زدند، اما نتیجه نبرد گلادیاتوری دو تیم شهر تورین تساوی بدون گل در آلیانز بود. تساوی بدون گل در نبردی سنگین، پر از موقعیت، واکنش‌های تماشایی و جدالی تاکتیکی میان دو مربی که در شب درخشش دروازه بانان دو تیم گلی نداشت.

این سومین بازی اسپالتی روی نیمکت یووه و دومین تساوی پیاپی او بود تا او هم مثل ایگور تودور به ویروس تساوی مبتلا شود. شاگردان اسپالتی با این تساوی ۱۹ امتیازی شدند و در رتبه پنجم قرار دارند. تورینو هم با ۱۴ امتیاز یازدهم است.

لوچیانو اسپالتی سرمربی یوونتوس با تساوی در بازی امشب، هزارمین امتیازش را در مسابقات سری آ ایتالیا به عنوان سرمربی به دست آورد و از این حیث در میان سرمربیان تاریخ سری آ، پشت سر آلگری، پنجم است.