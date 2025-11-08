رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با سفیر عربستان سعودی در تهران دیدار و در خصوص توسعه همکاری‌های بهداشتی و درمانی در حج گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این دیدار، پیرحسین کولیوند با اشاره به خدمات پزشکی و سلامت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در موسم حج، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک میان دو کشور به‌ویژه در حوزه امداد، سلامت و خدمات به زائران تأکید کرد.

عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان سعودی نیز ضمن قدردانی از کولیوند و فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر ایران، خدمات این نهاد را متمایز توصیف کرد و گفت: «ما شاهد فعالیت‌های ارزشمند هلال‌احمر ایران هستیم. حضور مستمر شما در مراسم حج، موجب ارائه خدمات متمایز و هماهنگی مؤثر با هلال‌احمر سعودی و وزارت صحه عربستان شده است.»

وی با اشاره به نقش مهم همکاری‌های انسانی در مناسک حج و عمره افزود: «پدیده حج و زیارت عمره، نماد روابط دوستانه و برادرانه میان کشور‌های مسلمان است. ما با زائران ایرانی در یک لباس و با یک قلب مشترک هستیم و از همکاری‌های سازنده دو طرف استقبال می‌کنیم.»

منبع: هلال احمر 

برچسب ها: هلال احمر ، سفیر عربستان
خبرهای مرتبط
سقوط پاراگلایدر در منطقه جنگلی نور
بی‌توجهی به قوانین و سبقت‌ غیرمجاز؛ قاتل خاموش رانندگان در جاده‌های لرستان  
هشدار یخبندان و آماده‌باش هلال‌احمر در مناطق سردسیر کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
آخرین اخبار
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز