باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این دیدار، پیرحسین کولیوند با اشاره به خدمات پزشکی و سلامت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در موسم حج، بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک میان دو کشور بهویژه در حوزه امداد، سلامت و خدمات به زائران تأکید کرد.
عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان سعودی نیز ضمن قدردانی از کولیوند و فعالیتهای جمعیت هلالاحمر ایران، خدمات این نهاد را متمایز توصیف کرد و گفت: «ما شاهد فعالیتهای ارزشمند هلالاحمر ایران هستیم. حضور مستمر شما در مراسم حج، موجب ارائه خدمات متمایز و هماهنگی مؤثر با هلالاحمر سعودی و وزارت صحه عربستان شده است.»
وی با اشاره به نقش مهم همکاریهای انسانی در مناسک حج و عمره افزود: «پدیده حج و زیارت عمره، نماد روابط دوستانه و برادرانه میان کشورهای مسلمان است. ما با زائران ایرانی در یک لباس و با یک قلب مشترک هستیم و از همکاریهای سازنده دو طرف استقبال میکنیم.»
