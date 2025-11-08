باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی تاج روز شنبه در دیدار با اعضای تیم ملی فوتسال دانش آموزان (زیر ۱۸ سال) که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، افزود: فوتسال ایران در آسیا همیشه قهرمان بوده و در سطح جهانی نیز در میان پنج تیم برتر دنیا قرار دارد. در بخش بانوان و آقایان بار‌ها موفق به کسب مدال شده‌ایم و این افتخارات برای کشور بسیار ارزشمند است.

تاج با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در پرورش استعداد‌های ورزشی، اظهار کرد: از زمان حضور دکتر کاظمی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، توجه ویژه‌ای به حوزه ورزش دانش‌آموزی شده است. این سومین جلسه ما با مجموعه وزارتخانه است و باید گفت در یک سال اخیر رونق چشمگیری در ورزش مدارس به وجود آمده که جای تقدیر دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر حمایت از استعدادها، اظهار کرد: با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش، تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم تا بازیکنانی که توان پرداخت هزینه مدارس فوتبال را ندارند، تحت حمایت قرار گیرند.

وی گفت: همچنین زمین‌های چمن مصنوعی در سطح کشور به‌ویژه در روز‌های تعطیل در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا استعداد‌های فوتبالی دوباره شکوفا شوند.

تاج ادامه داد: در این طرح درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی که وارد کشور می‌شوند، به توسعه فوتبال دانش‌آموزی اختصاص می‌یابد.

وی گفت: مربیان از میان فرهنگیان و متخصصان ورزشی انتخاب و آموزش داده می‌شوند تا نسل جدیدی از فوتبالیست‌های حرفه‌ای تربیت شوند.

تاج خاطرنشان کرد: به همت وزیر آموزش و پرورش و همکاری فدراسیون، زمین‌های خاکی و استعداد‌های ورزشی پنهان دوباره در حال احیا هستند. این مسیر همان احیای کارخانه بازیکن‌سازی ایران است؛ طرحی که می‌تواند آینده فوتبال کشور را متحول کند.

سهم ویژه‌ای برای ورزش مدارس در بودجه پیش‌بینی می‌شود

مهدی فروردین رییس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست مشترک با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از ورزش مدارس، گفت: باعث افتخار من است که به عنوان یک معلم ورزشی در مجلس حضور دارم و از حقوق معلمان و دانش‌آموزان در حوزه تربیت بدنی دفاع می‌کنم.

وی با اشاره به نقش محوری آموزش و پرورش در پرورش استعداد‌های ورزشی کشور، افزود: تمام‌قد در خدمت آموزش و پرورش هستم و باور دارم که ریشه موفقیت ورزش کشور در ورزش دانش‌آموزی نهفته است.

وی گفت: تلاش ما در مجلس شورای اسلامی این است که سهم و اعتبارات ورزش مدارس را به‌صورت ویژه در بودجه‌های سنواتی لحاظ کنیم و از آن به‌طور جدی دفاع خواهیم کرد

تیم ملی فوتسال دانش آموزان (دختر و پسر زیر ۱۸ سال) برای شرکت در مسابقات بین‌المللی برزیل ۲۰۲۵ آماده می‌شوند. این مسابقات ۱۸ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در کشور برزیل برگزار می‌شود و کاروان ایران شامل ۴۰ نفر از دانش‌آموزان و کادر فنی از ۱۶ استان کشور است.