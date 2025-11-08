باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - نواک جوکوویچ اسطوره تنیس دنیا در فینال رقابت‌های ۲۵۰ امتیازی آتن موسوم به «وندا فارماسوتیکالز هلنیک» مقابل لورنزو موستی ایتالیایی قرار گرفت.

جوکوویچ با وجود شکست ۴-۶ در ست اول، موفق شد در ست‌های بعدی با نتایج ۶-۳ و ۷-۵ لورنزو موستی را شکست دهد.

این دهمین رویارویی نواک جوکوویچ و لورنزو موستی در رقابت‌های تور بود و جوکو موفق به کسب نهمین پیروزی‌اش برابر این تنیسور ایتالیایی شد. جوکوویچ با قهرمانی در آتن به جام شماره‌ی ۱۰۱ دوران حرفه‌ای تنیسش دست یافت. این مسابقه، صد و چهل‌و‌چهارمین فینال دوران حرفه‌ای نواک جوکوویچ بود.

با شکست در دیدار فینال، لورنزو موستی از صعود به رقابت‌های پایان فصل Nitto ATP Finals باز ماند و فلیکس اوژه الیاسیم در تورین حضور خواهد یافت. کار جوکوویچ در رقابت‌های پایان فصل تورین هم فردا با بازی مقابل آلکس د مینور آغاز خواهد شد؛ تیلور فریتس و کارلوس آلکاراس دیگر هم‌گروهی‌های جوکوویچ در این رقابت‌ها هستند.