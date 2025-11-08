یک کودک فلسطینی در خان یونس به دلیل انفجار مهمات نظامی منفجر نشده از دوران جنگ، به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بیمارستان ناصر اعلام کرد که یک کودک فلسطینی پس از انفجار بمب به جا مانده از نظامیان صهیونیست در شهر خان یونس به شهادت رسید.

در حالی که مردم غزه سعی می‌کنند به خانه‌ها و محله‌هایی که در جریان بمباران دو ساله رژیم صهیونیستی ویران شده بازگردند، مهمات نظامی منفجر نشده خطرات جدی را برای آنان در سراسر غزه ایجاد می‌کند.

محمود باسل، سخنگوی دفاع مدنی فلسطین، ماه گذشته به الجزیره گفت که اسرائیل حداقل ۲۰۰ هزار تن مواد منفجره را در این منطقه ریخته است که تقریباً ۷۰ هزار تن آن منفجر نشده است.

منبع: الجزیره