روند کلین‌شیت‌های متوالی آرسنال بعد از ۸۱۲ دقیقه متوقف شد و تیم سرسخت ساندرلند با یک بازی حساب‌شده و دقیق در مقابل توپچی‌ها به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در یکی از دیدار‌های حساس هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس، تیم آرسنال در خارج از خانه به مصاف ساندرلند رفت و در نهایت با گلی که در دقیقه پایانی مسابقه دریافت کرد سه امتیاز مسابقه را از دست داد و به یک امتیاز قناعت کرد.  

آرسنال بعد از کسب ۱۰ پیروزی متوالی و ۸ کلین‌شیت پی‌درپی بالاخره متوقف شد و این عملکرد درخشان به نام شگفتی‌ساز تازه‌وارد فصل جاری لیگ برتر انگلیس نوشته شد که توانست تساوی ۲-۲ از این تیم بگیرد.  

آرسنال پس از هشت بازی پیاپی بدون گل خورده، سرانجام در استادیوم آف‌لایتِ ساندرلند تسلیم شد و روند بی‌نقص دفاعی‌اش شکسته شد. دقیقه ۳۶ بازی با ساندرلند، ارسال بلند به درون محوطه جریمه بدون واکنش کافی مدافعان رها شد؛ دنی بالارد بالاتر از دکلان رایس توپ را با ضربه سر لمس کرد، موکیله آن را دوباره به مسیر برگرداند و مدافع ساندرلند با قدرت از میان مدافعان آرسنال عبور کرد و توپ را به سقف دروازه کوبید. برای تیمی که طی نزدیک به دو ماه حتی یک گل دریافت نکرده بود، این صحنه نشانی از یک لغزش کم‌سابقه بود و پس از ۸۱۲ دقیقه دروازه اش باز شد.

با این حال توپچی‌ها با گل‌های ساکا و تروسارد در نیمه دوم کامبک زدند، اما در دقیقه ۹۴ ساندرلند گل دوم را هم زد و بازی را مساوی کرد.

آرسنال با این تساوی ۲۶ امتیازی شد و همچنان با قدرت صدرنشین است. ساندرلند شگفتی ساز این فصل لیگ جزیره هم با ۱۹ امتیاز سوم است.

