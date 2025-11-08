الاتحاد در ادامه نتایج ناامید کننده خود در لیگ عربستان برابر الاهلی شکست خانگی را متحمل شد تا وضعیت کونسیسائو بحرانی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حساسترین بازی هفته هشتم رقابتهای لیگ عربستان الاتحاد مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه خانگی خود از الاهلی پذیرایی کرد.
الاتحاد که لوران بلان را اخراج کرد به این امید که با کونسیسائو نتایج خوبی کسب کند اصلا چنین چیزی را مشاهده نکرده است.
مدافع عنوان قهرمانی یک شکست دیگر را تجربه کرد و در این بازی حساس با یک گل شکست خورد تا وضعیت برای کونسیسائو بحرانی شود.
تک گل این بازی را ریاض محرز به ثمر رساند.
الاهلی با پیروزی که در این بازی کسب کرد با ۱۶ امتیاز به رده پنجم جدول ردهبندی صعود کرد این در حالی است که الاتحاد با ۱۱ امتیاز در رده هشتم جای دارد.
در جدول ردهبندی النصر با ۲۴ امتیاز صدرنشین است.