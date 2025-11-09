باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجانغربی در مراسم آغاز عملیات اجرایی واحد صنعتی تولیدی انواع باتریها و قوههای لیتیومی که برای اولین بار در خاورمیانه و کشور در شهر ارومیه احداث می شود گفت: سرمایهگذاریهای جهانی در حوزه باتریهای لیتیومی نشان میدهد آینده صنایع، به سمت انرژیهای نو و فناوریهای پاک در حرکت است.
رضا رحمانی تولید باتری و قوههای لیتیومی در ارومیه را نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی استان دانست و افزود: امروز شاهد رخدادی بزرگ در آذربایجانغربی هستیم که اثراتی گسترده و مثبت برای استان خواهد داشت.
وی با تأکید بر اهمیت اشتغالزایی این پروژه، خاطرنشان کرد: اشتغال ایجاد شده در این واحد تولیدی، گامی مهم در مسیر رونق اقتصادی آذربایجانغربی است.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای زیرساختی استان نیز اشاره کرده و افزود: ارومیه دارای مسیرهای متعدد دسترسی و موقعیت ممتاز لجستیکی است که قابلیت تبدیلشدن به محور صنعتی و تجاری را دارد.
رحمانی اضافه کرد: ایجاد شهرک فناوری خودرو و قطعات در دستورکار است تا ارومیه به قطب نوین خودروسازی کشور بدل شود.
مقام ارشد اجرایی استان با قدردانی از همراهی سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی، افزود: امروز هر افتتاح و کلنگزنی، فتحی در جنگ اقتصادی است و باید با نگاهی متوازن و روحیهای جهادی، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم تا هیچ جوانی در این استان احساس بیکاری یا ناتوانی نکند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: ما بر این اعتقادیم که کار تولیدی یک کار نیست، بلکه یک رسالت است و هرچقدر چرخهای تولید بچرخد قلب ایرانِ وطن منظمتر میتپد.
سخاوت خیرخواه ادامه داد: در طرح واحد تولیدی صنعتی هلدینگ آذر باتری ارومیه، دو هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام میشود و در فازهای بعدی میزان سرمایهگذاری به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با تأکید بر نقش تحولآفرین این پروژه در صنعت استان، اظهار داشت: امروز در محفل صنعتی استان شاهد آغاز یکی از پروژههای مهم استانی و حتی کشوری هستیم و این اتفاق نشانه حرکت نوین در حوزه سرمایهگذاری استان است که به همت استاندار آغازی تازه یافته است.
مدیرکل صمت استان با بیان اینکه این طرح حاصل مدل جدیدی از سرمایهگذاری در آذربایجان غربی است، افزود: مدلی آغاز شده که نشان میدهد حتی در شرایط سخت اقتصادی میتوان با تکیه بر اراده و همدلی، پروژههای خوابیده ۱۸ ساله را احیا کرد، امروز واحد اروم دشت که عملیات کلنگزنی آنها را انجام دادیم پس از سالها تعطیلی، با قدرت در حال ساخت و احیاست.
وی ضمن اشاره به حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی، نظارتی و مجموعه استانداری گفت: استاندار و مدیران نهادهای نظارتی با تمام توان در حمایت از تولید پیشقدم شدهاند و با همین رویکرد نوین، این طرح صنعتی به مرحله آغاز عملیات اجرایی رسیده است و در اینجا لازم میدانم از همه کسانی که نقشی در به نتیجه رسیدن این سرمایه گذاری داشتند قدردانی کنم.
مدیرکل صمت آذربایجان غربی این طرح را نماد ارتباط صحیح صنعت و دانشگاه دانست و توضیح داد که قرارداد اولیه این پروژه بر پایهی یک رساله دکتری در دانشگاه تبریز در زمینه تحقیق و توسعه باتریها شکل گرفته و امروز به مرحله اجرایی رسیده است.
به گفته خیرخواه، در فاز نخست واحد تولید باتریهای لیتیومی و قوههای مرتبط، تولید اولیه با ظرفیت پنج میلیون عدد در سال آغاز خواهد شد.
مالک هلدینگ آذرباتری و رئیس انجمن باتری سازان ایران در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: نخستین کارخانه تولید باتریهای لیتیومی خاورمیانه در زمینی به مساحت ۱۰۰ مترمربع و با ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری ساخته می شود.
کاظم مرتاض ادامه داد: در فاز اول این کارخانه که سال آینده به بهره برداری خواهد رسید برای ۲۰۰ نفر زمینه اشتغال فراهم خواهد شد که در فازهای بعدی که در سه سال آینده مورد بهره داری قرار خواهد گرفت میزان اشتغال به چهار هزار نفر خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تولید سی درصد از باتری های خودرویی کشور در هلدینگ آذرباتری شهرستان ارومیه افتخار بزرگی برای بنده است افزود: ظرفیت تولید انواع باتری در این کارخانه به تعداد ۵ میلیون عدد انواع باتری لیتیومی با ظرفیت بیش از ۳۰ مگاوات در سال است.