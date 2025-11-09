باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان برابر تیم استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: تیم پرسپولیس تغییر سیستم داشت و خیلی تهاجمی‌تر بازی کرده بود. به نظرم اوسمار خیلی شجاعانه ترکیب تیم را چیده بود و سبک بازی پرسپولیس رو به جلو بود و دیگر از پاس‌های رو به عقب خبری نبود.

او افزود: پرسپولیسی‌ها سرتا پا حمله بودند و در بازپس گیری توپ هم فوق العاده عمل کردند. این تیم نسبت به دوره وحید هاشمیان خیلی تغییر کرده بود و نشان داد که اوسمار در این یک هفته‌ای که آمده توانسته خیلی تاثیر بگذارد.

آشتیانی درباره اینکه اوسمار در اولین حضورش روی نیمکت سرخپوشان موفق بود، گفت: بله، طبیعتا وقتی بازی را برده، موفق بوده است. همچنین تیم اوسمار از لحاظ تاکتیکی هم خوب شده است.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه فرصت سوزی مهاجمان پرسپولیس را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: اصلا در زمان سرمربیگری وحید هاشمیان به فرصت سوزی نمی‌رسید و بازیکنان موقعیتی ایجاد نمی‌کردند، اما می‌بینیم که الان پرسپولیسی‌ها موقعیت زیادی ایجاد کردند و اصلا نگذاشتند توپ به سمت دروازه شان برود و پیام نیازمند بیکارترین بازیکن زمین بود.

او درباره اینکه عملکرد استقلال خوزستان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم استقلال خوزستان افت کرده بود و با تیم باانگیزه هفته‌های اول خیلی فاصله داشت. به هر حال بازیکنان این تیم یک هفته تمرین نکردند و این موضوع در بازی شان تاثیر گذاشته بود.

آشتیانی درباره اینکه عملکرد سروش رفیعی در بازی با استقلال خوزستان را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بله، سروش چند هفته‌ای هست که خیلی خوب شده است. او خیلی خوب به محوطه جریمه حریف نزدیک می‌شد و همین اضافه شدنش باعث شده بود که پرسپولیس در زمان حمله برتری عددی داشته باشد. او توانست هم گل بزند و هم پنالتی بگیرد و تاثیر زیادی در بازی با استقلال خوزستان داشت. این اضافه نشدن یکی از مشکلات پرسپولیس در زمان وحید هاشمیان بود، که نمی‌دیدیم هافبک‌ها به حمله اضافه شوند. در مجموع اوسمار در این زمان کم خیلی بر روی تیم پرسپولیس تاثیر گذاشته است.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه اوسمار از اورونوف و بیفوما به طور همزمان در ترکیب تیم استفاده کرد، اظهار کرد: به هر حال شجاعت یک مربی را می‌رساند که هر چه مهره تهاجمی داشت چیده بود. بیفوما در زمان وحید هاشمیان از لحاظ روحی و روانی افت کرده بود، اما اوسمار به این بازیکن بها داد و او خودش را پیدا کرد. اورونوف موقعیت برای خودش ایجاد می‌کرد، اما نتوانست استفاده کند. او در زمان دریبل زدن عملکرد بهتری داشت.

او درباره اینکه تعطیلات فیفا دی به نفع پرسپولیس است، یا نه! گفت: به نظرم این تعطیلات خیلی به پرسپولیس در فیفا دی کمک می‌کند، چون سرمربی عوض کرده است و سرمربی زمان نیاز دارد تا تاکتیک‌های مدنظرش را به تیم القا کند و این تعطیلات مفید خواهد بود.

آشتیانی درباره اینکه به نظرش پرسپولیس به مهاجم تمام کننده نیاز ندارد، گفت: بله، پرسپولیس مهاجم تمام کننده و دفاع راست احتیاج داردو اوسمار هم گفته که مهاجم می‌خواهد. به نظرم یعقوب براجعه در حد نام پرسپولیس نیست و سرخپوشان باید یک دفاع راست بگیرند. براجعه به عنوان بازیکن جوان باید خودش را تا الان نشان می‌داد و خیلی به او فرصت دادند، اما قدر نمی‌داند. سرژ اوریه هم ۳۶ ساله هست و در پست دفاع راست باید یک بازیکن برود و برگردد و بازیکنی ۳۶ ساله نمی‌تواند به عقب برگردد.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره بازی با تراکتور در جام حذفی بیان کرد: بازی سنگینی است، اما پرسپولیس با اوسمار می‌تواند موفق شود.