بازیکن سابق پرسپولیس می‌گوید که اوسمار خیلی شجاعانه ترکیب  تیم را چیده بود و سبک بازی پرسپولیس رو به جلو بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره پیروزی سرخپوشان برابر تیم استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: تیم پرسپولیس تغییر سیستم داشت و خیلی تهاجمی‌تر بازی کرده بود. به نظرم اوسمار خیلی شجاعانه ترکیب  تیم را چیده بود و سبک بازی پرسپولیس رو به جلو بود و دیگر از پاس‌های رو به عقب خبری نبود.

او افزود: پرسپولیسی‌ها سرتا پا حمله بودند و در بازپس گیری توپ هم فوق العاده عمل کردند. این تیم نسبت به دوره وحید هاشمیان خیلی تغییر کرده بود و نشان داد که اوسمار در این یک هفته‌ای که آمده توانسته خیلی تاثیر بگذارد.

آشتیانی درباره اینکه اوسمار در اولین حضورش روی نیمکت سرخپوشان موفق بود، گفت: بله، طبیعتا وقتی بازی را برده، موفق بوده است. همچنین تیم اوسمار از لحاظ تاکتیکی هم خوب شده است.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه فرصت سوزی مهاجمان پرسپولیس را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: اصلا در زمان سرمربیگری وحید هاشمیان به فرصت سوزی نمی‌رسید و بازیکنان موقعیتی ایجاد نمی‌کردند، اما می‌بینیم که الان پرسپولیسی‌ها موقعیت زیادی ایجاد کردند و اصلا نگذاشتند توپ به سمت دروازه شان برود و پیام نیازمند بیکارترین بازیکن زمین بود.

او درباره اینکه عملکرد استقلال خوزستان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم استقلال خوزستان افت کرده بود و با  تیم باانگیزه هفته‌های اول خیلی فاصله داشت. به هر حال  بازیکنان این تیم  یک هفته تمرین نکردند و این موضوع در بازی شان تاثیر گذاشته بود.

آشتیانی درباره اینکه عملکرد سروش رفیعی در بازی با استقلال خوزستان را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بله، سروش چند هفته‌ای هست که خیلی خوب شده است. او خیلی خوب به محوطه جریمه حریف نزدیک می‌شد و همین اضافه شدنش باعث شده بود که پرسپولیس در زمان حمله برتری عددی داشته باشد. او توانست هم گل بزند و هم پنالتی بگیرد و تاثیر زیادی در بازی با استقلال خوزستان داشت. این اضافه نشدن یکی از مشکلات پرسپولیس در زمان وحید هاشمیان بود، که نمی‌دیدیم هافبک‌ها به حمله اضافه شوند. در مجموع اوسمار در این زمان کم خیلی بر روی تیم پرسپولیس تاثیر گذاشته است.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه اوسمار از اورونوف و بیفوما به طور همزمان در ترکیب تیم استفاده کرد، اظهار کرد: به هر حال شجاعت یک مربی را می‌رساند که هر چه مهره تهاجمی داشت چیده بود. بیفوما در زمان وحید هاشمیان از لحاظ روحی و روانی افت کرده بود، اما اوسمار به این بازیکن بها داد و او خودش را پیدا کرد. اورونوف موقعیت برای خودش ایجاد می‌کرد، اما نتوانست استفاده کند. او در زمان دریبل زدن عملکرد بهتری داشت.

او درباره اینکه تعطیلات فیفا دی به نفع پرسپولیس است، یا نه! گفت: به نظرم این تعطیلات خیلی به پرسپولیس در فیفا دی کمک می‌کند، چون سرمربی عوض کرده است و سرمربی زمان نیاز دارد تا تاکتیک‌های مدنظرش را به تیم القا کند و این تعطیلات مفید خواهد بود.

آشتیانی درباره اینکه به نظرش  پرسپولیس به مهاجم تمام کننده نیاز ندارد، گفت: بله، پرسپولیس  مهاجم تمام کننده  و دفاع راست احتیاج داردو اوسمار هم گفته که مهاجم می‌خواهد. به نظرم یعقوب براجعه در حد نام پرسپولیس نیست و سرخپوشان باید یک دفاع راست بگیرند.  براجعه به عنوان بازیکن جوان باید خودش را تا الان نشان می‌داد و خیلی به او فرصت دادند، اما قدر نمی‌داند. سرژ اوریه هم  ۳۶ ساله هست و در پست دفاع راست باید یک بازیکن برود و برگردد و بازیکنی ۳۶ ساله نمی‌تواند به عقب برگردد.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره بازی با تراکتور در جام حذفی بیان کرد: بازی سنگینی است، اما پرسپولیس با اوسمار می‌تواند موفق شود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال خوزستان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
پایان هفته دهم؛
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
میرزا
۱۰:۰۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
داور رو هم خوب چیده بود ...
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۹:۱۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
راست میگه تراکتور ببره تیمی که دو هفته تمرین نکرده رو با پنالتی بردن شاهکاره
۲
۰
پاسخ دادن
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
آخرین اخبار
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
شکست ناپولی و آتالانتا/ نخستین تجربه دروسی روی نیمکت جنوا با مساوی همراه بود
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
حذف ایدنی از مرحله سوم جام جهانی شطرنج/ مقصودلو تنها نماینده ایران در دور چهارم
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند