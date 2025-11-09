باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد جدی با تخلفات حمل بار غیرمتعارف خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۹۳۰۰ مورد تخلف در این حوزه ثبت و اعمال قانون شده است.

سردار موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار برخورد با تخلفات حمل بار غیرمتعارف گفت: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون، مأموران پلیس راهور تهران بزرگ بیش از ۹۳۰۰ مورد تخلف در زمینه حمل بار غیرمتعارف را شناسایی و اعمال قانون کرده‌اند.

وی افزود: عدم رعایت مقررات حمل بار ۱۲۰۱ مورد، عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات ۵۴۵۲ مورد، حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی و غیرمجاز ۲۷۴۰ مورد از جمله تخلفاتی بوده که اعمال قانون شده است.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: حمل بار غیرایمن و استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای جابه‌جایی مسافر، علاوه بر تهدید جان راننده و سرنشینان، خطر جدی برای سایر کاربران جاده‌ای ایجاد می‌کند. پلیس راهور با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد کرد.

سردار موسوی پور در خصوص مقررات حمل بار در موتورسیکلت و وسایل نقلیه باربری خاطر نشان کرد: موتورسیکلت وسیله‌ای برای حمل بار سنگین یا حجیم نیست؛ بار باید سبک، متعادل و در حد مجاز باشد. بار نباید عرض موتورسیکلت را بیش از اندازه افزایش دهد یا دید راننده را محدود کند. در خودرو‌های باربری، بارگیری باید مطابق ظرفیت درج‌شده در کارت خودرو باشد.

سردار موسوی پور در مورد اصول بستن صحیح بار در وسایل نقلیه باربری گفت: استفاده از طناب، تسمه و تجهیزات استاندارد مهار بار الزامی است. بار باید به‌گونه‌ای بسته شود که در پیچ‌ها، ترمز‌های ناگهانی یا دست‌انداز‌ها جابه‌جا نشود. بار‌های حجیم باید به‌صورت یکنواخت و متعادل در سطح باربند یا قسمت بار قرار گیرند. بار نباید مانع دید راننده یا پوشش چراغ‌ها و پلاک خودرو شود. در صورت حمل بار خطرناک یا ویژه، رعایت مقررات ایمنی و دریافت مجوز‌های لازم ضروری است.

سردار موسوی پور در پایان افزود: پلیس راهور تهران بزرگ با اجرای طرح برخورد با تخلفات حمل بار غیرمتعارف، علاوه بر اعمال قانون، هدف اصلی خود را ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش حوادث ناشی از حمل بار ناایمن اعلام کرده است. رانندگان وسایل نقلیه باربری و موتورسیکلت‌ها باید با رعایت مقررات حمل بار و استفاده از تجهیزات ایمن، سهم مهمی در حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.

منبع: پلیس