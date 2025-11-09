بامداد امروز ماموران جهت دستگیری قاتل فراری به یکی از روستا‌های اطراف آن شهرستان عزیمت کردند که فرد مذکور متواری و در حین فرار اقدام به پرتاب نارنجک نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بامداد امروز ماموران جهت دستگیری قاتل فراری به یکی از روستا‌های اطراف آن شهرستان عزیمت کردند که فرد مذکور متواری و در حین فرار اقدام به پرتاب نارنجک و سپس تیراندازی به سمت مأموران نمود.

در اقدام متقابل عوامل انتظامی و درگیری فی مابین، این قاتل شرور به هلاکت رسید که دو قبضه سلاح کلاشینکف با مهمات نیز از وی کشف و یک نفر از عوامل پلیس نیز مصدوم که به مرکز درمانی منتقل گردید.

 لازم به ذکر است حفظ امنیت و آرامش و دفاع از حقوق مردم همیشه از اولویت‌های پلیس است و مجرمان امنیت نخواهند داشت.

