باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ در آیین اختتامیه جشنوارههای فرهنگی و هنری کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، از ۹۳ دانشآموز برگزیده چهارمحال و بختیاری در رشتههای مختلف فرهنگی و هنری تجلیل بعمل آمد.
رئیس اداره فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی ادارهکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: دانشآموزان برگزیده استان در جشنوارههای «فردا»، «کتابنوش» و «همصدا» موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شدند و برای شرکت در آیین اختتامیه این جشنوارهها به استان اصفهان اعزام شدند.
ایوب خلیلیان با بیان اینکه هدف از برگزاری این جشنوارهها تجلیل از دستاوردهای فرهنگی دانشآموزان و افزایش انگیزه در رشتههای هنری و فرهنگی است، افزود: در این آیین، نمایندگان وزارت آموزش و پرورش نیز حضور داشتند و از برگزیدگان سراسر کشور تقدیر شد.
وی اظهار کرد: تقویت روحیه رقابت سالم، گسترش شبکههای هماندیشی میان دانشآموزان مستعد و ایجاد فرصتهای آموزشی از اهداف مهم این اعزام و حضور در جشنوارههای فرهنگی و هنری کشور است.
خلیلیان گفت: این جشنوارهها فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر دانشآموزی و نیز تقویت همبستگی میان نسل جوان است تا آیندهسازان کشور با بهرهگیری از آموزشهای فرهنگی و هنری، گامهای مؤثری در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی بردارند.