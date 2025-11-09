با اهدای اعضای مرحوم محمد محمودیان بارزی ۳۹ ساله، به بیماران نیازمند عضو جان دوباره ای بخشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: محمد محمودیان بارزی ۳۹ ساله به دلیل ایست قلبی در بیمارستان بستری شد که پس از مرگ مغزی و تایید تیم پزشکی عملیات برای اعزام وی به بیمارستان کاشانی و جداسازی اعضا انجام شد.
وی افزود: اهدای عضو دارای مراحل متعددی است و تیم اهدای عضو متشکل از رییس واحد فراهمآوری، هماهنگ کنندگان اهدای عضو، تیمهای تاییدکننده مرگ مغزی شامل متخصصین بیهوشی، جراح مغز و اعصاب، متخصص مغز و اعصاب، نفرولوژی، پزشکی قانونی، تیم جراحی و فلوشیپ جراحی پیوند و پرستاران نگهدارنده و همچنین افراد دیگری از جمله روابط عمومی، مددکاری، امور اداری و مالی است.
دکتر پانته رمضاننژاد اضافه کرد: در استان طی سالهای اخیر تلاشهای بسیاری برای فرهنگسازی و جلب رضایت خانوادهها برای اهدای عضو انجام شده است و اکنون استان در رتبه چهارم و از استانهای پیشتاز در اهدای عضو است و از هر سه خانواده ۲ خانواده در این استان به اهدای عضو رضایت میدهند و همچنین به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقهمندان میتوانند از طریق وبگاه skums.ac.ir نسبت به تکمیل «فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو» اقدام کنند.
به گفته وی؛ از ابتدای امسال تعداد عملهای اهدای عضو در این استان به ۱۹ مورد رسیده است.