یک وزیر سابق بنگلادشی گفت آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و خانواده کلینتون پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در مصاحبه‌ای اختصاصی با شبکه آرتی، یک وزیر اسبق کابینه و مذاکره‌کننده ارشد به نام مهیبول حسن چودری گفته است که آشوب‌های سال ۲۰۲۴ بنگلادش که به برکناری شیخ حسینه، نخست‌وزیر وقت انجامید، توسط آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و خانواده کلینتون ها(بیل و هیلاری) پشتیبانی شده است.

چودری که در دولت حسینه سمت وزیر کشتیرانی را بر عهده داشت و در مرکز مذاکرات بحران بود، گفت: «برخی اقدامات برخی سازمان‌های غیردولتی، به ویژه از ایالات متحده مثلاً آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) یا موسسه جمهوریخواه بین‌المللی (IRI) پشت پرده این اتفاق بودند. آنها از سال ۲۰۱۸ برای مدتی مشغول اجرای کمپین علیه دولت ما بودند.»

این اتهامات بیش از یک سال پس از سقوط حسینه از قدرت مطرح می‌شود. در اوت ۲۰۲۴، هفته‌ها اعتراض دانشجویی علیه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی، به خشونت‌های سراسری گسترش یافت که بر اساس آمار دولت موقت، جان بیش از ۷۰۰ نفر را گرفت. حسینه که به مدت ۱۵ سال با ریاست حزب عوامی لیگ، رهبری بنگلادش را بر عهده داشت، زمانی که جمعیت به اقامتگاهش هجوم بردند، از کشور گریخت. سپس محمد یونوس، برنده جایزه صلح نوبل، به عنوان مشاور ارشد دولت موقت منصوب شد.

به گفته چودری، این ناآرامی‌ها یک قیام خودجوش جوانان نبود، بلکه یک عملیات «از پیش برنامه‌ریزی شده» بود که به وسیله غرب تأمین مالی می‌شد. او ادامه داد: «از گذشته‌ای بسیار دور، پیوندی بین خانواده کلینتون و رژیم موقت یونوس وجود دارد. این فعالیت‌ها برای مدت طولانی در جریان بود. خیلی آشکار نبود، اما بودجه‌دهی به سازمان‌های غیردولتی مخفی ادامه داشت. آنها مصمم به تغییر دولت در بنگلادش بودند.»

او بر جریان کمک‌های ایالات متحده متمرکز شد و پرسید که میلیون‌ها دلار از بودجه‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده به کجا رفته است. «موسسه جمهوریخواه بین‌المللی فعال بود، بودجه‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده به ناکجاآباد می‌رفت. آن پول به کجا رفته بود؟ مقصد آن، فعالیت‌های تغییر رژیم بود.»

از زمانی که یونوس رهبری موقت را بر عهده گرفته، داکا (پایتخت بنگلادش) شروع به تغییر کانون توجه از دهلی نو به سمت اسلام‌آباد کرده تا تلاش کند روابطی را که از سال ۱۹۷۱، زمانی که پاکستان شرقی به استقلال رسید و بنگلادش شکل گرفت، تحت فشار بوده را بازسازی کند. در جنگ ۱۹۷۱ میلیون‌ها بنگالی کشته شدند و بنگلادش در پی دریافت عذرخواهی رسمی از پاکستان به اتهام ارتکاب جنایات جنگی توسط ارتش این کشور در بنگلادش درگیر بوده است. در پی این ماجرا، وزیر دفاع وقت پاکستان، عزیز احمد، اعلام کرد که کشورش هرگونه تجاوزی که ممکن است رخ داده باشد را محکوم می‌کند و عمیقاً از آن ابراز تأسف می‌کند.

منبع: آرتی

برچسب ها: کلینتون ، دولت بنگلادش
خبرهای مرتبط
اعتراضات خشونت‌آمیز در بنگلادش ۴ کشته بر جای گذاشت
وزیر خارجه پاکستان عازم بنگلادش شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اینام یک حسن روحانی تو کشورشون دارن که هرجا آتیشی به پاس اسمش هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
جایزه صلح نوبل صددزصد سیاسی است و به
شخصی میدهند که منافع امریکا و اروپا و صهیونیست ها
را بر منابع کشورش ترجیح دهد
در اصل کشورش را ارزان بفروشد ..مثل زنکه ونزویلایی و مابقی
در اصل سرمایه گذاری بر شخص .یا حزبی که توسط
کودتا یا انقلاب مخملی او را بقدرت برسانند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ذات آمریکایی ها اشغالگری و جنگ و ویرانی است
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آتش های خشم
۰۹:۴۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خورد تو ملاجش !!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
هیچ قومی حق جدا شدن و تضعیف یک کشور رو ندارن والا باید نابود بشن مگه اون کشور رسما اجازه بده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حقشون بوده چرا از پاکستان جدا شدن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کره زمین پول پرست تر و پست تر و بی شرف تر از آمریکا به خودش ندیده
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مراقب ببر بنگال باشید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا بخاطر پول همه کاری میکنه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا = ام الفتنه و ام الغارت
۰
۸
پاسخ دادن
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
آخرین اخبار
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»