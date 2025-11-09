باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در مصاحبهای اختصاصی با شبکه آرتی، یک وزیر اسبق کابینه و مذاکرهکننده ارشد به نام مهیبول حسن چودری گفته است که آشوبهای سال ۲۰۲۴ بنگلادش که به برکناری شیخ حسینه، نخستوزیر وقت انجامید، توسط آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) و خانواده کلینتون ها(بیل و هیلاری) پشتیبانی شده است.
چودری که در دولت حسینه سمت وزیر کشتیرانی را بر عهده داشت و در مرکز مذاکرات بحران بود، گفت: «برخی اقدامات برخی سازمانهای غیردولتی، به ویژه از ایالات متحده مثلاً آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) یا موسسه جمهوریخواه بینالمللی (IRI) پشت پرده این اتفاق بودند. آنها از سال ۲۰۱۸ برای مدتی مشغول اجرای کمپین علیه دولت ما بودند.»
این اتهامات بیش از یک سال پس از سقوط حسینه از قدرت مطرح میشود. در اوت ۲۰۲۴، هفتهها اعتراض دانشجویی علیه سهمیهبندی مشاغل دولتی، به خشونتهای سراسری گسترش یافت که بر اساس آمار دولت موقت، جان بیش از ۷۰۰ نفر را گرفت. حسینه که به مدت ۱۵ سال با ریاست حزب عوامی لیگ، رهبری بنگلادش را بر عهده داشت، زمانی که جمعیت به اقامتگاهش هجوم بردند، از کشور گریخت. سپس محمد یونوس، برنده جایزه صلح نوبل، به عنوان مشاور ارشد دولت موقت منصوب شد.
به گفته چودری، این ناآرامیها یک قیام خودجوش جوانان نبود، بلکه یک عملیات «از پیش برنامهریزی شده» بود که به وسیله غرب تأمین مالی میشد. او ادامه داد: «از گذشتهای بسیار دور، پیوندی بین خانواده کلینتون و رژیم موقت یونوس وجود دارد. این فعالیتها برای مدت طولانی در جریان بود. خیلی آشکار نبود، اما بودجهدهی به سازمانهای غیردولتی مخفی ادامه داشت. آنها مصمم به تغییر دولت در بنگلادش بودند.»
او بر جریان کمکهای ایالات متحده متمرکز شد و پرسید که میلیونها دلار از بودجههای آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده به کجا رفته است. «موسسه جمهوریخواه بینالمللی فعال بود، بودجههای آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده به ناکجاآباد میرفت. آن پول به کجا رفته بود؟ مقصد آن، فعالیتهای تغییر رژیم بود.»
از زمانی که یونوس رهبری موقت را بر عهده گرفته، داکا (پایتخت بنگلادش) شروع به تغییر کانون توجه از دهلی نو به سمت اسلامآباد کرده تا تلاش کند روابطی را که از سال ۱۹۷۱، زمانی که پاکستان شرقی به استقلال رسید و بنگلادش شکل گرفت، تحت فشار بوده را بازسازی کند. در جنگ ۱۹۷۱ میلیونها بنگالی کشته شدند و بنگلادش در پی دریافت عذرخواهی رسمی از پاکستان به اتهام ارتکاب جنایات جنگی توسط ارتش این کشور در بنگلادش درگیر بوده است. در پی این ماجرا، وزیر دفاع وقت پاکستان، عزیز احمد، اعلام کرد که کشورش هرگونه تجاوزی که ممکن است رخ داده باشد را محکوم میکند و عمیقاً از آن ابراز تأسف میکند.
منبع: آرتی