ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: روسیه به اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد که مسکو را به اقدامات تلافی‌جویانه در حوزه صدور ویزا تحریک کند که می‌تواند به منافع ملی ما آسیب برساند.

وی در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی TVC روسیه در مورد ممنوعیت صدور ویزای شنگن چندبار ورود برای شهروندان روسیه گفت: «تصمیمات متعددی که توسط آنها [اتحادیه اروپا] گرفته شده است، با هدف تحریک ما به انجام نوعی اقدامات تلافی‌جویانه، شاید از نوع مشابه، که به کشور ما آسیب می‌رساند، اتخاذ شده است.»

او ادامه داد: «آن‌ها باید به رویاپردازی ادامه دهند، زیرا اقدامات تلافی‌جویانه در پی خواهد داشت، اما این اقدامات در درجه اول بر اساس منافع ملی ما انجام خواهد بود.»

به گفته این دیپلمات، روسیه آماده است تا واکنشی متقابل یا «فرمت ترکیبی» انجام دهد و همچنین در صورت مناسب بودن، به صورت نامتقارن عمل کند.

زاخارووا افزود که بسیاری از تصمیمات از طرف کشور‌های غربی در ابتدا با هدف بررسی واکنش بعدی جامعه روسیه اتخاذ می‌شوند.

این دیپلمات همچنین خاطرنشان کرد که چنین تصمیماتی از سوی اتحادیه اروپا می‌تواند اروپا را به سمت خودکشی سوق دهد.

او گفت: «برای کنار گذاشتن بازدیدکنندگان بسیار قانونی، گردشگران از روسیه که با مدارک وارد شده‌اند، با یک پشتوانه مالی خاص که حضور قانونی آنها را در خاک اتحادیه اروپا تضمین می‌کند، من فکر می‌کنم همه اینها مطمئناً اروپا را به سمت خودکشی سوق می‌دهد. [اروپا] هنوز در آستانه خودکشی خود است.»

در ۷ نوامبر، کمیسیون اروپا ممنوعیت صدور ویزای چندبار ورود جدید برای شهروندان روسیه را اعلام کرد. یک منبع دیپلماتیک اروپایی به خبرگزاری تاس گفت که اگرچه صدور ویزا‌های جدید اکنون محدود شده است، اما ویزا‌های شینگن چندبار ورود موجود برای روس‌ها فعلاً معتبر خواهد بود.

منبع: تاس