رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: با اجرای طرح ضربتی جمع آوری متکدیان، از ماه گذشته تاکنون ۱۰ متکدی در شهرکرد شناسایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ مصطفی جعفری اظهار کرد: طرح ضربتی جمع‌آوری متکدیان توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با همکاری جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی غرب شهرکرد از ۱۷ مهر لغایت ۱۷ آبان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که تا پایان سال به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، ۳۸ گشت روزانه و شبانه با جمع‌آوری و ساماندهی پنج متکدی مرد، چهار متکدی زن و یک کودک اجرا شد. 

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد اضافه کرد: متکدیان در قالب معتادان متجاهر، کارتن‌خواب‌ها، کودکان‌کار و افرادی که از شهر‌های دیگر برای تکدی‌گری به شهر شهرکرد آمده‌اند، پس از شناسایی و جمع آوری به مراکز تخصصی از جمله ترک اعتیاد، موسسه‌های خیریه و سایر مراکز حمایتی تحویل داده می‌شوند. 

وی با بیان اینکه این طرح به صورت ضربتی و ویژه با همراهی نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و سایر نهاد‌های مرتبط اجرا می‌شود، اظهار کرد: متکدیان با استفاده از شیوه‌های مختلف مانند بهره‌گیری از کودکان از احساسات و عواطف شهروندان سو استفاده کرده و باعث ایجاد چهره‌ای نازیبا در برخی نقاط شهر می‌گردند.

جعفری ادامه داد: اغلب متکدیان پس از تحویل به مراکز حمایتی، دوباره پس از خروج از این مراکز به این فعالیت غیرقانونی باز می‌گردند بنابراین نظارت مستمر و پیگیری مداوم در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

برچسب ها: جمع آوری متکدیان ، شهرداری شهرکرد
خبرهای مرتبط
جمع آوری ۲۸ متکدی در شهرکرد
جمع‌آوری ۱۳۰ متکدی از سطح شهر شهرکرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرد ۳۹ ساله ناجی بیماران نیازمند عضو
اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری متکدیان در شهرکرد
آغاز هفته قرآن و عترت(ع) در دانشگاه‌ها
تجلیل از دانش‌آموز برگزیده چهارمحال و بختیاری
از سرمایه‌گذاری تا گردشگری؛ مسیر تازه توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری
شهرکرد با منفی ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین مرکز استان در کشور
رعایت نکات ایمنی؛ شرط اصلی پاییز و زمستانی بدون حادثه در شهرکرد+ فیلم
آخرین اخبار
رعایت نکات ایمنی؛ شرط اصلی پاییز و زمستانی بدون حادثه در شهرکرد+ فیلم
شهرکرد با منفی ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین مرکز استان در کشور
آغاز هفته قرآن و عترت(ع) در دانشگاه‌ها
از سرمایه‌گذاری تا گردشگری؛ مسیر تازه توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری
مرد ۳۹ ساله ناجی بیماران نیازمند عضو
اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری متکدیان در شهرکرد
تجلیل از دانش‌آموز برگزیده چهارمحال و بختیاری