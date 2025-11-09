رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: با اجرای طرح ضربتی جمع آوری متکدیان، از ماه گذشته تاکنون ۱۰ متکدی در شهرکرد شناسایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ مصطفی جعفری اظهار کرد: طرح ضربتی جمعآوری متکدیان توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با همکاری جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی غرب شهرکرد از ۱۷ مهر لغایت ۱۷ آبان اجرا شد.
وی افزود: در این طرح که تا پایان سال به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، ۳۸ گشت روزانه و شبانه با جمعآوری و ساماندهی پنج متکدی مرد، چهار متکدی زن و یک کودک اجرا شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد اضافه کرد: متکدیان در قالب معتادان متجاهر، کارتنخوابها، کودکانکار و افرادی که از شهرهای دیگر برای تکدیگری به شهر شهرکرد آمدهاند، پس از شناسایی و جمع آوری به مراکز تخصصی از جمله ترک اعتیاد، موسسههای خیریه و سایر مراکز حمایتی تحویل داده میشوند.
وی با بیان اینکه این طرح به صورت ضربتی و ویژه با همراهی نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط اجرا میشود، اظهار کرد: متکدیان با استفاده از شیوههای مختلف مانند بهرهگیری از کودکان از احساسات و عواطف شهروندان سو استفاده کرده و باعث ایجاد چهرهای نازیبا در برخی نقاط شهر میگردند.
جعفری ادامه داد: اغلب متکدیان پس از تحویل به مراکز حمایتی، دوباره پس از خروج از این مراکز به این فعالیت غیرقانونی باز میگردند بنابراین نظارت مستمر و پیگیری مداوم در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.