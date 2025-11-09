باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ بیستمین جلسه مرکز خدمات سرمایهگذاری استان به ریاست ملکمحمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، با هدف بررسی مشکلات طرح هتل میدان قمربنیهاشم شهرکرد، ارائه بستههای سرمایهگذاری حوزه گردشگری و بررسی طرحهای صنعتی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد برگزار شد.
ملکمحمد قربانپور در این نشست با تأکید بر رفع موانع طرح هتل قمربنیهاشم گفت: این پروژه با مدل مشارکت مدنی پیشنهاد شده و باید سریعتر اجرایی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری، تدوین بستههای سرمایهگذاری توسط دستگاههای اجرایی را ضروری دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان، از برنامهریزی برای امضای تفاهمنامه چهارجانبه کریدور گردشگری زاگرس مرکزی با استانهای خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و بر حفاظت از بناهای تاریخی تأکید کرد.
قربانپور از معرفی ۱۵ همت طرح سرمایهگذاری به بانکهای عامل در سفر ریاستجمهوری، عمدتاً در حوزه نیروگاههای خورشیدی، خبر داد و افزود: سال گذشته ۵۹۰ میلیارد تومان از محل بند «الف» تبصره ۱۸ به استان اختصاص یافته که باید تا پایان مهلت قانونی جذب شود.
وی افزود: با وجود محدودیتها، روند تولید، صادرات و سرمایهگذاری در استان ادامه دارد و شاخصهای اقتصادی با همکاری دستگاهها در حال بهبود است.