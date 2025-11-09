معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری تا یادگار امام (ره)، خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع اسکندری و بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آزادراه تهران کرج از پل آزادگان تا بزرگراه شهید باکری، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بزرگراه مدرس و بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا پل شریعتی، بار ترافیکی پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است؛ و مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا ۲۰ متری افسریه، بزرگراه امام علی (ع) از پل خاوران تا دماوند، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان و بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در مسیر شمال به جنوب بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی و بزرگراه اشرفی اصفهانی از سیمون بولیوار تا بزرگراه آبشاسان نیز بارترافبک پرحجم و سنگین است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
زاکانی که گفت درست میکنم چهار سال گذشت چی شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خرابکاری قالیباف در تهران
ترافیک‌تهران را قبل و بعد از ۱۲ سال فلاکت تحمیلی به شهرداری بررسی کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
روی فلکه پونک باید پل هوایی زده بشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید در این خطوط پرترافیک حمل و نقل عمومی را گسترش داد
۰
۱
پاسخ دادن
