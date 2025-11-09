شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مردود شدن داوطلبان آزاد در آزمون آموزش و پرورش ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش به منظور جذب نیرو از طریق آزمون اقدام به جذب نیرو در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی می‌کند. اما این روز‌ها برخی از داوطلبان آزاد که در این آزمون کتبی توانستند نمره کافی را کسب کنند؛ اما به دلیل اعمال ناگهانی ضریب سابقه دعوت به مصاحبه نشدند و در اعلام نتایج نهایی مردود اعلام شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان خواستار بازنگری در تکمیل ظرفیت و رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما جمعی از داوطلبان آزاد آزمون استخدامی ماده ۲۸ سال ۱۴۰۴ هستیم که با وجود امتیاز علمی بالا به مصاحبه دعوت نشده‌ایم و به بی عدالتی در نظام استخدام آموزش و پرورش معترض هستیم، اعمال ناگهانی ضریب سابقه و عدم اعمال شروط بیمه و گزینش در مصاحبه باعث باز ماندند ما از ادامه فرایند استخدام شد. با وجود شرایط جنگ و افزایش ناگهانی منابع مطالعاتی نسبت به سال‌های قبل، باز هم به تلاش خود ادامه دادیم. امیدواریم با توجه به دلسوزی و پیگیر بودن شما، این خبر مهم را به عرض مسئولان آموزش و پرورش و اداره استخدامی برسانید و مرحله تکمیل ظرفیت به صورت کامل، به ما تعلق گیرد. به‌دلیل اعمال ضریب شاغلین، امکان رقابت عادلانه از ما گرفته شد و به مصاحبه دعوت نشدیم و بسیاری با نمره بالاتر از افراد دارای سابقه تدریس حذف شدیم

لطفا موضوع تخصیص ضریب هنگفت به سابقه دار‌ها را هم پیگیری کنید نیروی آزاد سوخت شد. خواهشمندیم پیگیری کنید