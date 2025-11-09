دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سودان هشدار داد که الفاشر با تشدید حملات وحشیانه به شهری غرق در غم تبدیل شده است که غیرنظامیان را در دام انداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سودان هشدار داد که الفاشر با تشدید حملات وحشیانه، به شهری غرق در غم تبدیل شده است که غیرنظامیان را در دام انداخته و از جنایاتی در مقیاس غیرقابل تصور رنج می‌برند.

لی فونگ، نماینده حقوق بشر سازمان ملل در سودان در ویدئویی که در X منتشر شد، گفت: «در طول ده روز گذشته، الفاشر شاهد تشدید حملات وحشیانه بوده است. این شهر به شهری غم‌انگیز تبدیل شده است.»

او ادامه داد: «غیرنظامیانی که از ۱۸ ماه محاصره و خصومت جان سالم به در بردند، اکنون شاهد جنایاتی در مقیاسی غیرقابل تصور هستند. صد‌ها نفر از جمله زنان، کودکان و زخمی‌ها که به دنبال امنیت در بیمارستان‌ها و مدارس بودند، کشته شده‌اند. تمام خانواده‌ها هنگام فرار از بین رفتند. برخی دیگر نیز به سادگی ناپدید شده‌اند.»

نماینده سازمان ملل گفت که هزاران نفر از جمله پرسنل پزشکی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده‌اند.

فونگ گفت: «واقعیت تلخ خشونت جنسی همیشه وجود دارد. این نشان می‌دهد که هیچ مسیر امنی برای خروج از الفاشر وجود ندارد و خطرات جدی برای حفاظت از کسانی که در شهر گرفتار شده‌اند از جمله سالمندان، افراد دارای معلولیت، افراد دارای بیماری‌های مزمن و زخمی‌ها وجود دارد.» فونگ افزود: «آنچه ما شاهد آن هستیم هرج و مرج نیست. این یک حمله سیستماتیک به زندگی و کرامت انسانی است. حملات وحشیانه، اغلب بر اساس قومیت.»

او گفت که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سودان به مستندسازی نقض‌ها و سوءاستفاده‌ها ادامه می‌دهد.

او گفت: «با وجود اختلال در ارتباطات و دسترسی محدود به منابع و مکان‌های حیاتی ما همچنان شاهد هستیم، صدای بازماندگان را بلند می‌کنیم و برای پاسخگویی تلاش می‌کنیم.»

فونگ گفت: «ما بخشی از تلاش‌های سازمان ملل متحد و جامعه بشردوستانه برای درخواست عبور امن و حفاظت از غیرنظامیان، دسترسی و پشتیبانی بشردوستانه بدون مانع از تعداد زیادی از غیرنظامیان آسیب‌دیده هستیم.»

او در پایان گفت: «الفاشر در حال خونریزی است و زمان اقدام اکنون فرا رسیده است. خشونت باید متوقف شود. غیرنظامیان باید محافظت شوند. قربانیان به کمک و جبران خسارت نیاز دارند. پاسخگویی تنها راه پیش رو برای جلوگیری از تکرار این وحشت‌ها است. جهان باید اکنون اقدام کند.»

در ۲۶ اکتبر، نیرو‌های پشتیبانی سریع سودان (RSF) کنترل الفاشر را به دست گرفتند و طبق گزارش سازمان‌های محلی و بین‌المللی، در بحبوحه هشدار‌هایی مبنی بر اینکه این حمله می‌تواند تجزیه جغرافیایی کشور را تثبیت کند، مرتکب قتل عام غیرنظامیان شدند.

از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ارتش سودان و نیرو‌های پشتیبانی سریع سودان درگیر جنگی شده‌اند که میانجیگری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نتوانسته‌اند به آن پایان دهند. این درگیری هزاران نفر را کشته و میلیون‌ها نفر دیگر را آواره کرده است.

منبع: آناتولی