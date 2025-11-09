سامانه استعلامات موضوع ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در حاشیه پنجاه و هشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه استعلامات موضوع ماده ۶ این قانون با حضور معاون اول قوه قضاییه رونمایی شد.

محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در توضیح ابعاد اجرایی این پروژه ملی اظهار داشت: در راستای اجرای تکلیف مقرر در ماده ۶ قانون الزام، با برگزاری جلسات متعدد در سطوح مدیریتی و کارشناسی، اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و بستر فنی لازم برای برقراری ارتباط الکترونیک میان سازمان‌های موضوع قانون طراحی و تعبیه گردید.

وی افزود: با نقش‌آفرینی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در تعامل نزدیک با سازمان فناوری اطلاعات ایران و از طریق پنجره واحد زمین، امکان تبادل برخط اطلاعات فراهم شده و از این پس استعلامات ثبتی موضوع ماده ۶ به‌صورت خودکار از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی ارسال و پاسخ‌های مرتبط به همان شیوه دریافت می‌شود.

به گفته سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، این سامانه در مرحله نخست به‌صورت پایلوت در سه استان کشور راه‌اندازی شده و پس از ارزیابی عملکرد و رفع موانع فنی، به تدریج در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

طاهریان ضمن تأکید بر نقش این سامانه در کاهش مکاتبات فیزیکی، تسریع فرآیند تنظیم سند رسمی، افزایش شفافیت و جلوگیری از جعل و خطا‌های انسانی، اظهار داشت: اجرای دقیق این ماده قانونی گامی مهم در تحقق اهداف دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات ثبتی است و با همکاری میان‌بخشی دستگاه‌ها، تحول بزرگی در فرآیند پاسخگویی استعلامات ملکی رقم خواهد زد.

شایان ذکر است مطابق ماده (۶) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین، اعلام نظر آنان در فرآیند نقل و انتقال املاک ضروری است، مکلف‌اند ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، امکان ارائه پاسخ استعلام به‌صورت آنی و برخط از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی را فراهم آورند

برچسب ها: اموال غیرمنقول ، سامانه
خبرهای مرتبط
هشدار دادستانی تهران درباره پیامک‌های جعلی قضایی
رئیس سازمان ثبت:
همراهی شهرداری‌ها و وزارت کشور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی را شتاب می‌دهد
تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ هیچ مالیاتی ندارد/ پاسخ رسمی ثبت اسناد به نگرانی مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
آخرین اخبار
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است