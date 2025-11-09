سامانه استعلامات موضوع ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در حاشیه پنجاه و هشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه استعلامات موضوع ماده ۶ این قانون با حضور معاون اول قوه قضاییه رونمایی شد.

محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در توضیح ابعاد اجرایی این پروژه ملی اظهار داشت: در راستای اجرای تکلیف مقرر در ماده ۶ قانون الزام، با برگزاری جلسات متعدد در سطوح مدیریتی و کارشناسی، اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و بستر فنی لازم برای برقراری ارتباط الکترونیک میان سازمان‌های موضوع قانون طراحی و تعبیه گردید.

وی افزود: با نقش‌آفرینی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در تعامل نزدیک با سازمان فناوری اطلاعات ایران و از طریق پنجره واحد زمین، امکان تبادل برخط اطلاعات فراهم شده و از این پس استعلامات ثبتی موضوع ماده ۶ به‌صورت خودکار از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی ارسال و پاسخ‌های مرتبط به همان شیوه دریافت می‌شود.

به گفته سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، این سامانه در مرحله نخست به‌صورت پایلوت در سه استان کشور راه‌اندازی شده و پس از ارزیابی عملکرد و رفع موانع فنی، به تدریج در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

طاهریان ضمن تأکید بر نقش این سامانه در کاهش مکاتبات فیزیکی، تسریع فرآیند تنظیم سند رسمی، افزایش شفافیت و جلوگیری از جعل و خطا‌های انسانی، اظهار داشت: اجرای دقیق این ماده قانونی گامی مهم در تحقق اهداف دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات ثبتی است و با همکاری میان‌بخشی دستگاه‌ها، تحول بزرگی در فرآیند پاسخگویی استعلامات ملکی رقم خواهد زد.

شایان ذکر است مطابق ماده (۶) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین، اعلام نظر آنان در فرآیند نقل و انتقال املاک ضروری است، مکلف‌اند ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، امکان ارائه پاسخ استعلام به‌صورت آنی و برخط از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی را فراهم آورند