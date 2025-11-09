باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در دل زمین‌هایی که روزی تشنه باران بودند امروز جوانه‌هایی از امید روییده است؛ گلخانه‌هایی که با تلاش سبزی را به خاک بازگرداندند.

مجتمع گلخانه‌ای شهر سربیشه توانسته محصولات با کیفیتی را روانه بازار‌های داخل و خارج از کشور کند.

یکی از گلخانه داران این منطقه می‌گوید: مجموعه ما هزار و ۲۰۰ متر است و محصولات ما بیشتر به تهران می‌رود و از آنجا به کشور‌های روسیه و عراق صادر می‌شود.

در شرایطی که هر قطره آب ارزشمندتر از همیشه است، گلخانه‌ها با مصرف بهینه آب امکان ادامه تولید را فراهم کرده‌اند.

حسین محمدی سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: ۸ واحد فعال در این مجموعه مشغول هستند و ۲۶ واحد دیگر در حال راه‌اندازی است.

این واحد‌های گلخانه‌ای پلی هستند بین کشاورزی سنتی و فناوری‌های نوین که تجربه کشاورزان را با دانش روز گره زده تا تولید پایدار را شکل دهند.

واحد‌های گلخانه‌ای توانسته‌اند با تولیدی هدفمند الگویی برای کشاورزی پایدار در این شهرستان باشند.